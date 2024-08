Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, despre mandatul care se apropie de final: „Au fost patru ani foarte grei”

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a vorbit pentru Cuget Liber despre mandatul care se va încheia peste puţin timp. Printre altele, el a ţinut să precizeze cum a făcut faţă în ultimii patru ani de zile la greutăţile cu care s-a confruntat zi de zi. Este vorba despre proiecte pentru care el a militat încă de la bun început, dar care nu au fost finalizate în totalitate. Totuşi, edilul este mulţumit că a reuşit să încheie cu brio lucrările la reţeaua de gaze din Poarta Albă.













„Eu aş vrea să vă vorbesc puţin despre mandatul 2020-2024. Am avut un proiect foarte mare. Vorbim de proiectul de distribuţie gaze naturale care a demarat în 2020 prin depunerea documentaţiei pentru obţinerea finanţării, iar în 2022 am făcut licitaţia. Doi ani de zile a durat să facem hârtiile pentru finanţare, apoi un an a durat licitaţia şi începerea lucrărilor cu obţinere de avize, iar în 2023 am lucrat în forţă, însă nu am reuşit să terminăm într-un an de zile, fiind un proiect foarte mare. Aceste proiecte sunt destul de grele pentru că normativele pentru reţelele de gaze sunt mult mai diferite decât o reţea de apă şi trebuie să ţii cont de tot ce înseamnă utilităţi existente şi atunci se lucrează destul de greu. Partea de reţea care a fost în extraplan a fost mai simplă şi a mers foarte repede, dar partea de distribuţie din localitate a fost foarte grea. În acest proiect sunt implicate 1.800 de branşamente, însă fiecare dintre ele trebuie să aibă proiect propriu şi totul durează. Acest lucru ne-a consumat destul de mult timp. Însă, să ştiţi că am ajuns cu voia bunului Dumnezeu la final. Acum putem să spunem că toată lumea din Poarta Albă este racordată la gaze. Poate că mai sunt mici excepţii dar se vor rezolva şi ele”, a declarat Vasile Delicoti.







Edilul a mai explicat că ultimii patru ani au fost foarte grei şi din cauza pandemiei de COVID-19.







„A fost un mandat destul de greu din cauza faptului că am prins pandemia în care ştiţi destul de bine că economia a avut de suferit, nu au fost suficienţi bani astfel încât să se deschidă axe de finanţare, iar pentru faptul că nu s-a lucrat pe perioada pandemiei, s-a întârziat mult cu lucrările pe care le-am avut în localitate. Ulterior, a venit criza financiară din cauza scumpirilor.







În 2023, am avut cel mai mare deficit din ultimii 10 ani la nivel naţional, ceea ce a făcut ca banii de investiţii din partea guvernului şi cofinanţările să nu aibă surse de finaţare. Ne-am fi dorit ca anumite proiecte să fie gata în cei patru ani de zile, însă unele dintre ele abia au demarat anul acesta pentru că în 2023 nu s-au pornit lucrări noi pentru că nu au fost bani disponibili. Din puţinii bani pe care i-a avut guvernul la dispoziţie au trebuit finanţate lucrările care erau în curs de derulare astfel încât să nu se degradeze. În primăvara acestui an, după ce s-au votat bugetele, au început să apară lucrările noi. În acest fel, şi Poarta Albă a beneficiat de lucrări la blocurile de locuinţe ANL, iar în luna mai a acestui an a fost dat ordinul de începere al lucrărilor pentru reabilitarea Căminului Cultural din Poarta Albă”, a transmis Vasile Delicoti.