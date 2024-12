Proiectul de asfaltare stagnează momentan la Poarta Albă. „Vremea de afară nu ne permite”

În comuna Poarta Albă din judeţul Constanţa proiectele pentru dezvoltarea localității continuă. Chiar şi aşa, există unele probleme din cauza vremii nefavorabile care se prezintă în Dobrogea în această perioadă.Proiectul de asfaltare a intrat momentan în impas la Poarta Albă din cauza vremii neprielnice. Mai multe detalii ne-a oferit chiar primarul Vasile Delicoti.„În momentul de faţă, din păcate, asfaltarea stagnează. Este foarte frig afară şi în cele mai multe zile plouă. Nici nu este indicat să pui asfalt într-o astfel de perioadă. Dacă nu se îndreaptă timpul, ne vom reapuca de asfaltare abia în primăvară. În momentul în care pui asfaltul şi plouă, apa îngheaţă, apoi se dezgheaţă şi tot ceea este turnat se crapă. Să sperăm că va ţine vremea cu noi şi poate printr-o minune vom reuşi să asfaltăm ce a mai rămas până la finalul anului. Vom vedea ce va fi”, a explicat Vasile Delicoti.Nu în ultimul rând, primarul a spus că lucrările la blocul ANL destinat tinerilor, dar şi cele la Căminul Cultural, sunt într-un stadiu avansat.„Continuăm şi cu lucrările la blocul ANL. De când am vorbit ultima dată, acestea au mai avansat. Încercăm să ne mişcăm pe toate planurile pentru a putea aduce un plus valoare acestei comune. De fapt, plusul valoare a fost adus deja, eu aşa zic. Dar atunci când este bine, se poate şi mai bine. În cartierul Via de ocupăm şi de Căminul Cultural. Şi el trebuie să fie reabilitat, iar acolo nu avem foarte multe de făcut. Trebuie să facem ca acea clădire să arate la cele mai înalte standarde”, a spus primarul.În fiecare an administraţia locală din Poarta Albă oferă copiilor, dar şi vârstnicilor, pachete cu alimente în preajma Crăciunului.„În fiecare an am oferit pachete pentru copii şi pentru bătrâni în preajma Crăciunului. Nici în acest an, nici un pensionar sau nici un copil din comuna Poarta Albă nu va rămâne fără pachet. Vom oferi alimente şi pentru cei mici, dulciuri. Cu siguranţă se vor bucura. Măcar odată sau de două ori pe an, dacă punem la socoteală şi Paştele, merită şi ei aşa ceva”, a concluzionat Vasile Delicoti.