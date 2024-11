Vasile Delicoti a preluat cel de-al cincilea mandat de primar în comuna Poarta Albă. „Trebuie să ne mobilizăm”

Primarul comunei Poarta Albă, liberalul Vasile Delicoti, a depus, recent, jurământul pentru un nou mandat, cel de-al cincilea. Edilul a explicat pentru Cuget Liber că jurământul nu a fost depus într-un cadru festiv pentru că în situaţia dată legea nu permite acest lucru.„Am depus jurământul pentru un nou mandat. A fost un moment mai atipic pentru că nu s-a întâmplat într-un cadru festiv. Am fost doar eu şi judecătorul. De fapt, cam toate primăriile din judeţ au avut această procedură. Doar câţiva primari au avut ocazia să depună jurământulîntr-un cadru festiv. Legea spune că din momentul în care se încheie alegerile, primarul are timp 30 de zile să depună jurământul într-un cadru festiv. Dacă expiră aceste zile, nu mai poţi face lucrul acesta. În schimb, consilierii au termen 60 de zile să depună acest jurământ. Vă spun sincer că nu înţeleg acest lucru, însă trebuie să respectăm legea. Eu am avut întotdeauna majoritate în Consiliul Local. Acum, în acest mandat nou sunt 10 consilieri locali de la PNL, trei de la AUR şi doi de la PSD. De obicei proiectele pe care le iniţiez trec fără probleme. Este adevărat că există multe discuţii atunci când se apucă să voteze consilierii AUR. Ei sunt doar trei, dar sunt atât de vocali. Au câte ceva de comentat la fiecare proiect. Dar este normal, pentru că altfel nu erau în AUR. Ei sunt nişte oportunişti şi nu au nici o legătură cu unirea românilor, aşa cum zic ei. Dar, este normal în momentul în care cei de la centru se comportă într-un fel, să fii şi tu exact ca ei”, a declarat primarul Vasile Delicoti.Printre altele, el a mai spus că va continua toate proiectele pe care le are în desfăşurare chiar dacă nu este deloc uşor.„Voi încerca să continui toate proiectele pe care le am. Sunt cele despre care v-am mai povestit şi sper ca totul să fie bine. Multă lume spune că este uşor pentru că accesăm fonduri europene. Să ştiţi că nu este chiar aşa. Atunci când vine vorba să accesezi fonduri europene, te loveşti de o întreagă procedură foarte complicată. Dacă nu ştii să gestionezi situaţia, nu obţii finanţarea. Sau, mai rău. Dacă iei banii şi nu ştii ce să faci cu ei, îi pierzi. Aşa cum am mai spus-o, vreau să finalizez proiectul cu gazele. Este cel mai important. Apoi, mai avem de finalizat şi partea de asfaltare. Trotuarele au început deja să apară, însă nu avem trotuare în toată comuna. Vom avea. Vreau să construim o şcoală nouă pentru că este nevoie. Trebuie să avem grijă de educaţia copiilor noştri. Mai avem în plan construirea unei creşe şi a unui dispensar. De asemenea, sănătatea tuturor locuitorilor din Poarta Albă este foarte importantă pentru mine. Trebuie să ne mobilizăm”, a mai spus edilul.Singurul lucru de care se teme primarul din Poarta Albă este apariţia unei noi crize economice. Chiar şi aşa, acesta rămâne optimist.„Eu cred că totul poate fi dus la bun sfârşit. Nu avem de ce să nu realizăm lucruri bune în Poarta Albă. Singurul impediment ar fi dacă ar veni o criză economică, aşa cum a mai fost şi atunci nu mai ai ce să faci. Toate s-au scumpit. De la materiale, până la mâna de lucru. Ne este greu şi nouă. Lumea trebuie să înţeleagă că nu depinde totul de noi”, a concluzionat primarul Vasile Delicoti.