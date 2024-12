Un grup de prieteni a fost "țepuit" înainte de Revelion. Au rămas și fără bani și fără cabana "închiriată"

Un grup de români a rămas fără avans și fără cabana pe care o închiriase de Revelion. Abia după ce proprietarul n-a mai răspuns la telefon au găsit păgubiții avertismentele privind cabana Volcri din Predeal.

Perioada sărbătorilor de iarnă vine și cu momente neplăcute pentru turiștii care nu sunt foarte atenți la ofertele găsite online.

Mulți dintre ei se trezesc că după ce au plătit avansul, așa-zisul proprietar nu mai răspunde la telefon și că, de fapt, cabana pe care au închiriat-o nu există, conform adevarul.ro







Este și cazul unui grup de 15 prieteni care a rezervat așa-zisa cabană Volcri din Predeal. După ce a expus înșelăciunea pe un grup de Facebook specializat în turism, păgubiții s-au trezit că sunt criticați de membrii grupului de Facebook.







„Bună seara! Să aveți mare grijă dacă doriți să vă faceți rezervare la cabana Volcri din Predeal, este o mare țeapă, noi am rezervat pentru 15 persoane am, am vorbit cu "proprietarul " a fost totul ok, am dat și avans și acum nu mai răspunde! Aveți mare grijă!” - a postat vineri, un membru al grupului țepuit.