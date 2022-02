28 de liceeni participanți la prima ediție a concursului „#ELLE EST BELLE"

Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” Constanța a derulat luni, 14 februarie, prima etapă a concursului „#ELLE EST BELLE", ediția I.Concursul are prevăzute trei etape: 14 februarie; 8 martie și 4 aprilie.La prima etapă au fost două secțiuni: coafor și machiaj.Au participat 28 elevi de la clasele a IX-a C, a X-a C, a X - a E, coordonați de profesor Daniela Huianu și Marioara Cheleș și a XI-a F, îndrumați de profesor Giorgiana Normambet. Lucrările elevilor au fost jurizate de profesoarele Viorica Piroi și Alina Timofciuc.„Toți elevii au lucrat minunat, fiind premiați cu diplome, dulciuri și instrumente de lucru specifice domeniului estetică și igiena corpului omenesc. Mulțumim tuturor elevilor și profesorilor participanți pentru promptitudine și implicare. Dragi elevi, vă așteptăm cu aceiași pricepere și voie bună și la etapele următoare!”, transmit organizatorii.