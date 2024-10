A murit scriitoarea Gabriela Melinescu. A fost marea iubire a lui Nichita Stănescu

Gabriela Melinescu, una dintre cele mai cunoscute şi apreciate scriitoare din România, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat Institutul Cultural Român. Poeta româncă era stabilită în Suedia din anul 1975, după despărțirea de Nichita Stănescu.







Poeta, prozatoare, traducătoare şi graficiană, autoare a peste 20 de volume, Gabriela Melinescu s-a stabilit în Suedia, la vârsta de 33 de ani şi s-a impus rapid în elita literară a acestei ţări.







„Poeta a îmbogăţit spaţiul scandinav prin literatura ei, Suedia are motive să îi fie foarte recunoscătoare.Am avut şi bucuria de a colabora în cadrul unor proiecte de traducere a poeziei româneşti, printre care şi opera Ilenei Mălăncioiu. Am fost onorată că am participat la celebrarea operei Gabrielei Melinescu, la Institutul Cultural din Stockholm, când ea a împlinit 80 de ani”, a declarat scriitoarea suedeză Agneta Pleijel, potrivit news.ro







Poeta, prozatoarea şi traducătoarea Gabriela Melinescu s-a născut la 16 august 1942, în Bucureşti. A urmat cursurile Liceului "Gh. Şincai" din Bucureşti, apoi cursurile Institutului Pedagogic (1960-1963) şi pe cele ale Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, luându-şi licenţa în 1967, se arată în "Dicţionarul general al literaturii române" apărut sub egida Academiei Române (Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005).







În perioada 1967-1975 a lucrat ca redactor la revistele "Femeia" şi "Luceafărul". În 1975 s-a stabilit în Suedia, la Stockholm, căsătorindu-se cu editorul suedez René Coeckelberghs. A scris, în continuare, în română, dar şi în suedeză, devenind unul dintre cei mai importanţi şi originali scriitori ai literaturii suedeze. În 1989 a beneficiat de Bursa Fredrik Ström, în acelaşi an obţinând şi prestigiosul premiu acordat de Fondul Academiei Suedeze.







Gabriela Melinescu a debutat cu poezie la "Luceafărul", în 1959, iar editorial - cu "Ceremonie de iarnă", în 1965. Alte scrieri: "Fiinţele abstracte" (1966), "Interiorul legii" (1968), "Boala de origine divină" (1970), "Jurământul de sărăcie, castitate şi supunere" (1972), "Îngânarea lumii" (antologie, 1972), "Împotriva celui drag" (1975). După plecarea din ţară, i-au apărut volumele: "Jurământul de castitate" (1975), "Zeul fecundităţii" (1977), "Tatăl minciunii" (1977), "Copiii răbdării" (1979), "Urcarea lupilor la cer" (1981), "Casa de fum" (1982), "Oglinda femeii" (1986), "Arborele în vânt" (1987), "Regina străzii" (1988), "Omul pasăre" (1991), "Lumină din lumină" (1993), "Cuvinte nou născute" (2002) ş.a.







În 1978 a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România. A obţinut de două ori premiul Academiei Suedeze "De Nio", pentru volumele "Omul pasăre" (1991) şi "Acasă într-o ţară străină" (2003). În anul 2002 a primit premiul Albert Bonniers pentru "opera omnia", precum şi Premiul "Nichita Stănescu" al Academiei Române, iar în 2004 Premiul Institutului Cultural Român pentru întreaga sa carieră, potrivit site-ului https://www.icr.ro/. În 2006, Gabriela Melinescu a fost distinsă cu Premiul Naţional de Poezie "Mihai Eminescu".