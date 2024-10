Deputatul Marian Cruşoveanu, campanie pentru Nicolae Ciucă prin cartierele din Constanța

Deputatul PNL din Constanţa, Marian Cruşoveanu, a mers pe teren alături de mai mulţi membrii ai partidului şi a stat de vorbă cu cetăţenii în ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an.Acesta a fost plăcut suprins să vadă reacţiile oamenilor atunci când au fost întrebaţi de candidatura lui Nicolae Ciucă la preşedinţia României.„Am fost pe teren și am întrebat 100 de români cine cred că va fi viitorul președinte al României. Răspunsurile au fost foarte diverse, unele simpatice, altele glumețe, critice, dar și pline de apreciere.Cert este că se prefigurează unul dintre cele mai interesante scrutine electorale din ultimii ani. Mi-a plăcut să văd că în cartierele în care am fost în Constanța, candidatul PNL, Nicolae Ciucă, este apreciat pentru experiența sa profesională și pentru felul în care a gestionat provocările guvernamentale.Unul din răspunsurile care mi-au plăcut a fost acesta: dacă ne uităm la trecutul lui Georgică, Marcel, Mircea sau Elena, e limpede că Ana nu doar că nu are mere, dar nici măcar nu știe unde e livada. Între timp, unii candidați la alegerile prezidențiale par să ne promită nu doar livada plină de mere, ci și pomi fructiferi cu fructe exotice. Dar, din păcate, realitatea e că mulți dintre ei nu au habar de grădinărit”, a transmis Marian Cruşoveanu.