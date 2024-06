Proiectul Alternativa Techirghiol se află în licitaţie. Marian Cruşoveanu: „Este o veste mult aşteptată”

Deputatul constănţean liberal, Marian Cruşoveanu, continuă să promoveze un proiect de suflet pe care îl are în plan de foarte mult timp. Este vorba despre Alternativa Techirghiol, drumul care ar putea fi construit pe litoralul românesc. Marian Cruşoveanu a anunţat că licitaţia pentru construirea acestui drum a început, iar acum este doar o chestiune de timp până când vor începe lucrările.„O veste mult așteptată pentru județul Constanța: licitația pentru drumul de 31 de kilometri de la Centura Constanței până la Mangalia, cunoscut și sub numele de Autostrada Litoralului, a început!Sunt bucuros să vă anunț că proiectul Alternativa Techirghiol, pentru care noi, PNL Constanța, am luptat în această legislatură, a ajuns în faza de licitație. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitația pentru construirea acestei autostrăzi de 31 de kilometri, care va asigura conexiune rapidă spre sudul litoralului românesc.Construirea acestui drum va fi o cale rapidă și eficientă către litoral, care va avea și un impact pozitiv asupra traficului și dezvoltării economice a zonei.Doresc să mulțumesc, încă o dată, tuturor celor care ne-au sprijinit în toate demersurile pentru acest proiect. Sprijinul vostru a fost crucial și ne-a ajutat să ajungem în acest punct.Acest proiect este extrem de benefic, nu doar pentru România, dar mai ales pentru județul Constanța.După finalizarea procesului de achiziție, câștigătorul contractului va avea la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru finalizarea construcției acestui drum de mare viteză, care se întinde pe o lungime de 31 de km. În plus față de beneficiile rapide de conectivitate pe care le va aduce această nouă rută, considerăm esențial angajamentul pentru plantarea a 85 de hectare de perdele forestiere, care vor contribui la multiplele avantaje ale zonei noastre”, a declarat parlamentarul constănțean Marian Cruşoveanu.El a mai explicat că a făcut mai multe drumuri în sudul litoralului şi a observat cozile imense care se formează. Tocmai din acest motiv este nevoie de construirea drumului numit Alternativa Techirghiol.„Astă vară, dar şi anul acesta, în plin sezon estival, m-am aventurat încercând să văd ce înseamnă un drum până în sudul litoralului: cozi, ambuteiaje, trafic aglomerat, oameni obosiți, așteptând să ajungă la destinație. Vara vedem cel mai bine cât de important este proiectul Alternativa Techirghiol, drumul expres spre sudul litoralului. Deși proiectul este prioritizat la nivelul instituțiilor centrale, aspectele birocratice și cele tehnice au întârziat începerea lucrărilor. Nu vreau să ne aducem aminte de acest proiect doar vara, atunci când vedem cozile kilometrice. De aceea, sper ca acest proiect să se afle pe agenda tuturor parlamentarilor din județul Constanța, indiferent din ce partid fac parte, pentru că este în interesul întregii zone. Investițiile în infrastructura rutieră sunt cruciale pentru țara noastră și pentru dezvoltarea economică. Sunt, practic, un stâlp de rezistență în modul de a proiecta o țară modernă și europeană, căci drumurile înseamnă, în primul rând, conexiuni, creștere economică, aducând mai mulți bani comunităților locale”, a mai spus Marian Cruşoveanu.