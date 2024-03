Deputatul Marian Cruşoveanu: "Trebuie să îmbunătăţim calitatea instruirii conducătorilor auto"

Prevenţia la volan este una extrem de importantă în toate cazurile din această lume. De-a lungul timpului au avut loc nenumărate accidente în care unele persoane au fost rănite sau şi-au pierdut viaţa. Acest lucru se întâmplă destul de des şi în România şi chiar şi în judeţul Constanţa.Deseori oamenii din clasa politică încearcă să vină cu soluţii în acest sens, însă până la acest moment nu s-a concluzionat nimic concret.Secretarul general al PNL Constanţa, deputatul Marian Cruşoveanu, a prezentat o scurtă statistică a accidentelor din Uniunea Europeană şi din România, accidente care s-au petrecut în 2023.În acest sens, Marian Cruşoveanu este de părere că ar trebui îmbunătăţită calitatea sistemului de instruire al conducătorilor auto.În acest fel, mai mult ca sigur, accidentele vor fi mult mai puţine la număr, spre deloc şi astfel oamenii nu vor mai fi nevoiţi să treacă prin fel de fel de tragedii.„Este obligatoriu să îmbunătățim calitatea sistemului de instruire a conducătorilor de vehicule, acordând o atenție deosebită tinerilor șoferi.Statisticile ne arată cifre îngrijorătoare. În Uniunea Europeană, 20.600 de persoane și-au pierdut viața în urma accidentelor rutiere anul trecut. În ceea ce privește România, datele oficiale din 2023 arată că au avut loc 28.010 de accidente, soldate cu rănirea sau decesul a 36.218 persoane, dintre care 1.633 au fost victime ale tragediei. Mai alarmant este faptul că 7.326 de tineri cu vârste sub 20 de ani au fost implicați în aceste accidente, fie că au suferit răni sau și-au pierdut viețile. Aş preciza aici că aceste accidente se întâmplă din cauza abilităților de conducere și control scăzut asupra autovehiculului, ceea ne va obliga să analizăm ideea creșterii numărului de ore de practică incluse în modulele parcurse în vederea obţinerii carnetului de conducere.Adesea spun că, pe lângă infrastructura rutieră care are nevoie în continuare de investiții majore, disciplina în trafic este indispensabilă, astfel încât am putea reduce accidentele rutiere în România. Formarea tinerilor conducători auto de a fi responsabili în trafic ar putea contribui semnificativ la prevenirea accidentelor”, a transmis Marian Cuşoveanu.Nu este prima dată când deputatul constănţean propune o astfel de iniţiativă.Prin astfel de luări de decizii, lucrurile se pot schimba în bine în România şi mai ales în Constanţa, judeţul în care trăim.Până la această oră încă nu s-a găsit o soluţie concretă în vederea îmbunătăţirii calităţii instruirii conducătorilor auto, însă deputatul Marian Cruşoveanu împreună cu echipa sa va încerca să vină cu un proiect clar.Până atunci, conducătorilor auto nu le rămâne decât să îşi menţină atenţia sporită atunci când se află la volan şi poate în acest fel numărul accidentelor rutiere va scădea.