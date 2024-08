Deputatul Marian Cruşoveanu: „Grupul PNL are priorități legislative pentru bunăstarea României”

Deputatul constănţean liberal, Marian Cruşoveanu, care este totodată şi secretarul general al filialei PNL Constanţa, a abordat problema pensiilor din România care a fost extrem de dezbătută în ultimul timp. Parlamentarul spune că neimpozitarea pensiilor cu valoare de până la 3.000 de lei este unul dintre obiectivele principale ale Grupului Parlamentar PNL din Camera Deputaţilor.„În sesiunea de toamnă 2024, Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputaților își va concentra eforturile pe o serie de priorități legislative esențiale pentru dezvoltarea și bunăstarea României.Printre principalele noastre obiective, se numără neimpozitarea pensiilor cu valoarea de până la 3000 lei, eliminarea dublei impozitări a acumulărilor la Pilonul II de pensii și asigurarea că legea bugetului de stat pentru 2025 nu va introduce creșteri de taxe și impozite noi.Ne angajăm să menținem cota unică pentru următorii 10 ani, să sprijinim studenții care studiază în străinătate și se întorc în țară și să eliminăm publicitatea la jocurile de noroc. În plus, ne propunem măsuri de sprijin pentru profesiile liberale, înăsprirea legislației penale pentru protejarea copiilor și adoptarea priorităților legislative ale deputaților și senatorilor PNL. Vom continua să stimulăm absorbția fondurilor europene și să promovăm Programul Național de Redresare și Reziliență, ca prioritate esențială. Susținerea acestor proiecte reprezintă un vot pentru protejarea intereselor românilor. De asemenea, voi continua demersurile pentru proiectele de investiții din județul Constanța, asigurându-vă că aceste inițiative vor aduce beneficii directe comunității locale și vor susține dezvoltarea regiunii”, a transmis Marian Cruşoveanu.„Votul alegătorilor de dreapta va spulbera un vâslaș școlit la vânătoare”Totodată deputatul a ţinut să vorbească şi despre premierul României, Marcel Ciolacu, pe care l-a numit, mai în glumă, mai în serios, un „vâslaş şcolit la vânătoare”.„România are nevoie de un prim-ministru care să înțeleagă că stabilitatea țării nu poate fi tranzacționată în funcție de stările sale de moment. Înțelegem presiunea imensă care apasă pe umerii primului-ministru și ai președintelui PSD, însă considerăm că, din rațiuni politice temporare, acesta încurcă rolul puterii politice cu un joc mărunt de comedie stradală. Rolul de prim-ministru impune o haină de om implicat, serios și, evident, curajos. România merită o conducere care să reflecte aceste valori și să acționeze în interesul cetățenilor săi, fără a se lăsa purtată de capriciile de moment. Marcel Ciolacu a fost practic trimis la pierzanie de adversarii săi din PSD. Pentru că votul alegătorilor de dreapta va spulbera, încă odată, un vâslaș școlit la vânătoare. Românii știu ce le poate pielea pesediștilor. Românii nu vor un partid cu apucături de partid-stat, cu apucături comuniste ca PSD, care vrea să aibă puterea totală. Așa va fi și la sfârșitul acestui an. Năstase, Geoană, Ponta și Dăncilă nu au putut sări peste umbra lui Iliescu la prezidențiale. Nici Ciolacu nu o va putea face. Triunghiul strategic anunțat la congresul PSD, de Marcel Ciolacu, este o banală sintagmă de marketing politic și îl va trimite în curând direct în Triunghiul Bermudelor. Liderii PNL ar trebui să analizeze cu atenție declarațiile celor de la PSD, căci jocul toxic și mesajele lansate duc PSD-ul în brațele extremiștilor, ca un fel de covrig de salvare pentru candidatul lor”, a mai spus Marian Cruşoveanu.