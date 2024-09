Liberalii din Constanța au stabilit candidații pentru parlamentare. De ce tace Septimiu Bourceanu?

Liberalii din Constanța s-au reunit, sâmbătă, în cadrul Biroului Politic Județean și au stabilit candidații pentru alegerile parlamentare din decembrie. Astfel, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, deschide lista la Senat, în timp ce liderul organizației liberale din Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, deschide lista la Camera Deputaților fiind urmat de deputatul Marian Crușoveanu și senatorul Septimiu Bourceanu.Cele două liste conțin și alte nume ale liberalilor din Constanța însă, concret, doar cei patru liberali se află pe locuri eligibile. Dacă pentru Huțucă, Crușoveanu sau Bourceanu ar însemna o continuitate a activității în Parlamentul României, pentru Silviu Coșa reprezintă o noutate, cunoscut fiind faptul că funcția de prefect a fost aproape întotdeauna o trambulină spre București.În urma propunerilor și a voturilor acordate de colegii liberali din Constanța, reacțiile celor care vor reprezenta Constanţa în Parlamentul României, din partea PNL, în mandatul 2024-2028, nu au întârziat să apară.„Sâmbătă, Filiala PNL Constanța a aprobat, cu unanimitate de voturi, listele pentru alegerile parlamentare din acest an. Acest moment marchează un nou pas în angajamentul nostru de a reprezenta, cu responsabilitate și devotament, interesele cetățenilor din Constanța în Parlamentul României. Prin rezultatele obținute la alegerile locale, Filiala PNL Constanța a demonstrat că este o echipă solidă, capabilă să răspundă așteptărilor cetățenilor. Succesul nostru se bazează pe unitate și performanță, valori pe care le vom duce mai departe și la nivel național. Încrederea pe care am câștigat-o ne motivează să continuăm, implicându-ne cu aceeași energie și determinare, în spiritul principiilor liberale care au adus rezultate vizibile: investiții eficiente, dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții pentru toți constănțenii”, a transmis preşedintele PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă.Tot un mesaj de mulţumire a transmis şi prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.„Le mulțumesc colegilor din Biroul Politic Județean, pentru nominalizarea pe primul loc pe lista de candidaturi pentru Senatul României.Această onoare implică o mare responsabilitate, întrucât fiecare coleg reprezintă o comunitate, care așteaptă rezultate și care nu trebuie dezamăgită, a spus Silviu Coşa.Nici deputatul Marian Cruşoveanu nu şi-a uitat colegii de partid şi a ţinut să le mulţumească în mod public.„Țin să mulțumesc tuturor colegilor din Biroul Politic Județean pentru încrederea acordată și pentru includerea mea pe lista de candidați pentru alegerile parlamentare din acest an. În cei patru ani în care am avut onoarea de a fi deputat și membru al Comisiei de Transport și Infrastructură, am făcut tot posibilul să mă implic și să contribui la susținerea și promovarea proiectelor importante pentru județulConstanța.Această experiență mi-a oferit ocazia de a învăța lucruri noi și valoroase, dar cel mai important aspect pe care l-am descoperit este că, în politică, o echipă solidă se clădește prin colaborare, seriozitate și implicare continuă”, a spus deputatul Marian Cruşoveanu.Interesant este că, duminică, deşi trecuseră ore bune de când colegii de partid au mizat, din nou pe el şi au decis să-i mai dea o şansă, respectiv o rocadă între funcţia de senator cu cea de deputat, Septimiu Bourceanu nu a reacţionat în nici un fel! Să fie supărat că aceştia nu i-au mai acordat şansa de a obţine al doilea mandat de senator sau este prea ocupat cu podcasturile?