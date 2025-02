Adio, junglă şi mizerie! Au intrat buldozerele pe terenurile de la Palatul Copiilor

Pe şantier!Muncitorii lipseau, sâmbătă dimineaţa, la ora documentării pe teren, de pe noul şantier deschis la Palatul Copiilor, însă utilajele erau instalate în dispozitiv. Mai exact, o suprafaţă destul de mare din complex, de mii de metri pătraţi, cuprinsă între strada Primăverii, strada Soveja, stadionul principal de fotbal al Palatului şi stadionul de rugby „Mihail Naca”, a fost defrişată.Peste noapte, vegetaţia luxuriantă, neîngrijită, terenul de fotbal dinspre lac, terenurile de bitum pe care s-a jucat odinioară baschet, celebrul „tunel verde”, bălăriile crescute cât statura unui om, toate au devenit… istorie. Buturugi grele de copaci, mormane uriaşe de bitum spart şi pietriş, dar şi grămezi de crăci şi vegetaţii uscate erau martorii tăcuţi ai unei prime bătălii câştigate în duelul cu nepăsarea şi neputinţa.„Băieţii buni” din acest scenariu sunt reprezentanţii Asociaţiei Constanţa Restart, Asociaţiei Caravana Fericirii şi cei ai Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, care şi-au dat mâna şi, într-un efort colectiv, au demarat un proiect model pentru întreaga comunitate constănţeană.În locul junglei şi al mizeriei, pe suprafaţa respectivă, vor fi amenajate un teren de fotbal, două terenuri multisport, un teren de mini-fotbal şi două terenuri de padel. De jur împrejur, vor fi zone verzi, iar aleile interioare, dintre terenuri, vor fi pietruite.500.000 de euro, bugetul total necesarTotul a pornit în cursul lunii decembrie a anului 2024, când, la Gala Brazilor de Crăciun, organizată de CCINA Constanţa şi partenerii săi, s-au strâns aproximativ 304.000 de euro, sumă care s-a decis a fi direcţionată către reamenajarea unui sector al Palatului Copiilor.„La Gală, am strâns, într-adevăr, 304.000 de euro, iar după eveniment, s-au mai adunat vreo 80.000 de euro. Bugetul actual este de aproximativ 400.000 de euro, dar, pentru a duce proiectul la bun sfârşit, am mai avea nevoie de aproximativ 100.000 de euro.Ca în orice lucru pe care îl construieşti, mai apar elemente neprevăzute. Dincolo de terenurile pe care le vom face de la zero, cu instalaţie de nocturnă, va mai fi nevoie de vestiare, sisteme de irigat, reţea de energie electrică, coşuri de gunoi etc.Noi am început proiectul printr-o primă fază de ecologizare, erau boscheţi crescuţi haotic, neîngrijiţi. Am tăiat trei pomi, dar vom pune la loc 50! În funcţie de vreme, cred că în luna martie vom demara acţiunea de plantare. Între terenuri, vor fi alei pietruite. Bineînţeles că ne-am gândit şi ne-am dorit să fie iarbă, dar cine să o irige, cine să o tundă, să o întreţină, Palatul nu are personalul suficient pentru aceste operaţiuni.Finalizarea proiectului, ca termen, depinde de cât de repede vom identifica şi resursele financiare care mai sunt necesare”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Ioan Picu, preşedinte al Asociaţiei Caravana Fericirii.„Noi, cei de la Camera de Comerţ, am participat efectiv la acţiunea de ecologizare, am strâns saci de gunoaie. Ne dorim şi sunt convinsă că va ieşi un proiect foarte frumos”, a adăugat directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu.