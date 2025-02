16 ani și 8 luni de închisoare pentru manelistul care şi-a închis iubita în portbagaj şi a dat foc mașinii

Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători" a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru fapta comisă acum doi ani.







Manelistul Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", a fost condamnat de Tribunalul București, la 16 ani și 8 luni de închisoare după ce, în urmă cu 2 ani, a vrut să-și ucidă iubita.







El a primit 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor, 4 ani pentru lipsire de libertate în mod ilegal, 1 an pentru conducere fără permis, 2 ani pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor și 3 ani







Gicuță a fost obligat să-i plătească fostei iubite 30.000 de euro daune morale și 12.000 de euro daune materiale pentru distrugerea mașinii. Decizia poate fi atacată cu apel.







Pe 3 februarie 2023, o femeie a fost închisă în portbagajul mașinii la volanul căreia se afla cântărețul de manele. Aceasta a reușit să sune la 112 și să transmită localizarea.







Camerele de supraveghere au surprins imagini cu femeia care a fost închisă în portbagajul mașinii. Pe imagini se vede cum între cei doi parteneri are loc o ceartă, lângă autoturism, iar la un moment dat, pe fondul amenințărilor, femeia fuge.







Manelistul o urmărește și reușește, cu forța, să o aducă înapoi la mașină, urcând-o la volanul mașinii. Mai târziu, victima este băgată cu forța în portbagajul mașinii, iar manelistul a dus autoturismul pe un loc viran și a dat foc mașinii. Norocul victimei a fost că a reușit să sune la 112, fiind localizată și salvată de polițiști.







Bărbatul a fost identificat și capturat de polițiști, după care a fost arestat.







„În primul apel, operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția. Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat. Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real, iar operatorul STS s-a asigurat că aceste date sunt recepționate și de dispeceratul poliției”, a spus Cătălin Chirică, purtător de cuvânt al STS.







Un echipaj format din trei polițiști au găsiut mașina după doar 10 minute. „Colegul meu a văzut mașina, a scos lanterna și ne-am dus în fața portierei stânga, eu și cu colegul meu. Am bătut în geam, «Poliția!», dar nu a răspuns nimeni. Deodată a ieșit fum. Se auzea din spate ceva din portbagaj. «Sunt aici!», s-a auzit o voce și ne-am dus repede la portbagaj, am extras pe doamna, după care am luat stingătorul și am aplicat la stingerea incendiului”, a precizat agentul Ion Adelin Vlădaia, de la Brigada Rutieră.







Femeia era șocată de cele întâmplate, a spus agent principal Ionuț Tălăiban: „Era în stare de șoc. A spus ceva de genul «Scoteți-mă de aici, mor!», relatează adevarul.ro