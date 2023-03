Astă-seară, extravagantele PREMII OSCAR. Iată nominalizările

Cea de-a 95-a gală a Premiilor Oscar va avea loc la Los Angeles și va fi transmisă și în România în noaptea dintre duminică și luni, 13 martie 2023.De asemenea, cel mai important eveniment anual din industria cinematografică mondială va fi comentat de Irina Margareta Nistor. Înregistrarea galei Oscar va putea fi urmărită la TV pe Pro Cinema, marți, 14 martie, de la ora 20.30.Evenimentul este transmis în direct pe platforma VOYO.Evenimentul în sine este unul extravagant, cum de altfel era de așteptat. Fiecare nominalizat din acest an la premiile Oscar va primi „o pungă” cu aproximativ 60 de articole, cu accent pe promovarea wellness de lux, fiecare pachet valorând 126.000 de dolari, relatează The Guardian.Companiile plătesc 4.000 de dolari pentru a se asigura că produsele lor ajung în punga exclusivistă cu cadouri, dar nu există nicio obligație pentru destinatar să accepte, să folosească sau să promoveze vreunul dintre produse.Pentru această a 95-a ceremonie, exotica peliculă "Everything Everywhere All At Once" este favorită, cu 11 nominalizări.Lista nominalizărilor la Premiile Oscar 2023Actori în rol principalAustin Butler în ”Elvis”Collin Farrell în ”The Banshees of Inisherin”Brendan Fraser în ”The Whale”Paul Mescal în ”Aftersun”Bill Nighty în ”Living”Actori în rol secundarBrendan Gleeson în ”The Banshees of Inisherin”Brian Tyree Henry în ”Causeway”Judd Hirsch în ”The Fabelmans”Barry Keoghan în ”The Banshees of Inisherin”Ke Huy Quan în ”Everything Everywhere All at Once”Actrițe în rol principalCate Blanchett în ”Tar”Ana de Armas în ”Blonde”Andrea Riseborough în ”To Leslie”Michelle Williams în ”The Fabelmans”Michelle Yeoh în ”Everything Everywhere All at Once”Actrițe în rol secundarAngela Bassett în ”Black Panther: Wakanda Forever”Hong Chau în ”The Whale”Kerry Condon în ”The Banshees of Inisherin”Jamie Lee Curtis în ”Everything Everywhere All at Once”Stephanie Usu în ”Everything Everywhere All at Once”Filme de animație nominalizateGuillermo del Toro's PinocchioMarcel the Shell with Shoes OnPuss in Boots: The Last WishThe Sea BeastTurning RedNominalizări cinematografieAll Quiet on the Western FrontBardo, False Chronicle of a Handful of TruthsElvisEmpire of LightTarNominalizări efecte specialeAll Quiet on the Western FrontAvatar 2The BatmanBlack Panther: Wakanda ForeverTop Gun: MaverickCristian Tudor Popescu, un cinefil pasionat, și-a ales filmele favorite pentru premiile Oscar. CTP a fost impresionat de două producții, Banshees of Inisherin și The Fabelmans.