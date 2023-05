Carnavalul familiei- TOGETHER IS BETTER, la Grădinița nr.53 din Constanța

De asemenea, menționăm că tot în cursul acestui an școlar, G.P.P. nr. 53, Constanța, a inițiat și desfășurat proiectul PĂRINȚII ÎNTREABĂ, SPECIALIȘTII RĂSPUND, proiect unic în segmentul învățământului preșcolar, la nivel de județ.



În deschiderea acestui eveniment, directorul Mirela Nicoară aplaudă interesul părinților și al copiilor, dăruirea, implicarea și căldura de care aceștia au dat mereu dovadă , plus susținerea în ceea ce privește modernizarea spațiilor grădiniței, întelegând că orice schimbare pozitivă începe cu propria schimbare și că interesul și educația de calitate a preșcolarilor primează.



Carnavalul familiei are ca scop principal FAMILIA- CELULA DE BAZĂ A SOCIETĂȚII, așa cum sugerează și numele, iar organizatorii și-au dorit să marcheze importanța petrecerii momentelor de bună calitate împreună. Așadar inițiatorii proiectului au organizat un FLASHMOB, în cadrul căruia fiecare copil a dansat cu un membru al familiei, ateliere de artă, târg cu delicii culinare și bineînțeles că au creat o atmosferă plină de veselie , voie bună și mult optimism.



G.P.P.nr.53, Constanța, care urmează să poarte denumirea CURCUBEUL MAGIC începand cu următorul an școlar, promite ca și de acum înainte să vină în întâmpinarea preșcolarilor cu multe alte activități inedite și proiecte interesante, având ca motivație succesul avut cu ocazia acestui CARNAVAL, dar și cel înregistrat în luna noiembrie cu TÂRGUL TOAMNEI.



‘’ În familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume- OMUL DE CARACTER!’’





Cu mare entuziasm, G.P.P. nr.53, Constanța și-a deschis larg porțile, vineri, 19 mai 2023, tuturor celor care și-au dorit să participe la CARNAVALUL FAMILIEI, eveniment ce face parte din proiectul grădiniței intitulat TOGETHER IS BETTER, aflat sub îndrumarea directorului, profesor Florentina Mirela Nicoară, având ca invitați speciali: ISJ CONSTANȚA, TRUPA AMICII, PURPLE ART RO (obiecte handmade), Nicoleta Sandu (obiecte handmade), INFOPRESS și ASOCIAȚIA MAGIA DĂRUIRII- TRUPA HAPPY.