Regizorii Oliver Stone și Michel Franco, invitați de onoare la TIFF22

Regizorul, scenaristul şi producătorul american Oliver Stone este unul dintre invitaţii speciali ai celei de-a 22-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), unde va primi Trofeul Transilvania pentru întreaga carieră. Tot aici este aşteptat şi regizorul mexican Michel Franco, care va face parte din juriul festivalului.







“Cei doi cineaşti se alătură astfel unor nume precum Geoffrey Rush şi Timothy Spall, care şi-au anunţat deja prezenţa la Cluj-Napoca. Controversat şi polarizant, Oliver Stone este una dintre cele mai proeminente figuri ale Hollywood-ului din anii ‘80-‘90. A câştigat trei premii Oscar, două ca regizor, pentru Plutonul (Platoon, 1986) şi Născut pe 4 iulie (Born on the Fourth of July, 1989), şi unul pentru scenariu, cu Expresul de la miezul nopţii (Midnight Express, r. Alan Parker, 1979)”, se arată într-un comunicat de presă transmis de organizatorii TIFF.







Oliver Stone va fi prezent la proiecţia Nuclear Now de joi, 15 iunie, şi la proiecţia Născuţi Asasini de sâmbătă, 17 iunie, când va intra în dialog cu publicul.







“Premiat la Cannes pentru dramele După Lucia (After Lucia, 2012), Cronic (Chronic, 2015) şi Fiica lui April (April's Daughter, 2017), şi câştigător al Leului de Argint la Veneţia pentru terifiantul Noua ordine (New Order, 2023), mexicanul Michel Franco va fi şi el prezent la TIFF.22, unde va face parte din juriul competiţiei oficiale. Regizor, scenarist şi producător, acesta a reuşit să se impună rapid pe scena internaţională drept una dintre cele mai originale voci ale Americii Latine contemporane”, se mai menţionează în comunicat.







TIFF are loc în perioada 9 - 18 iunie şi este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia Festivalul de Film Transilvania.