Constănțeanca Catinca Hanţiu, declarată cea mai bună actriţă la Gala Tânărului Actor Hop 2024

Gala Tânărului Actor – Hop 2024, ediția 27, desfășurată la Alba Iulia, și-a desemnat câștigătorii. Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea Individual a fost acordat ex aequo actriţelor Antonia Scutaru şi constănțencei Catinca Hanţiu.Catinca Hanţiu, în vârstă de 22 de ani, din Constanţa, absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 2023, a prezentat la secţiunea Individual momentul „Fata cu flori din soare”, text propriu, adaptare după „Vara în care mama a avut ochii verzi” de Tatiana Ţinuleac, şi „Viaţa ca un peron” de Octavian Paler, iar la proba impusă a prezentat „Helena” din „Visul unei nopţi de vară”, actul I, scena 1.Catinca Hanțiu are în genă arta teatrală, fiind rodul iubirii dintre fostul prim-solist al Companiei de balet Oleg Danovski și a prof. univ. dr. Daniela Vitcu, decanul Facultății de Arte, din cadrul Universității „Ovidius”.Tema Galei Tânărului Actor Hop 2024, aflată sub direcția artistică a regizorului Erwin Șimșensohn, a fost „Identitatea actorului autentic – amprenta unicității sale”.Imediat după aflarea veștii, mama Catincăi i-a transmis următorul mesaj: „Catinca, îți mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o astăzi. Felicitări! Felicitări, Erwin Șimșensohn pentru implicare și pentru nivelul la care ai adus acest concurs dedicat absolvenților. Nu mai vorbesc de întâlnirile pe care le-au avut acești copii aici la Constanța, regizorii și dramaturgii pe care i-ai adus ca să lucreze cu ei. Te-ai implicat enorm și ai fost atent la tot ceea ce au avut nevoie ca să le fie confortabil și să se simtă bine. Felicitări tuturor celor implicați în organizare! Felicitări juriului de preselecție și juriului de concurs! Felicitări tuturor concurenților! Felicitări, UNITER!”.