Crosul #OvidioRunning, organizat la Constanţa. "Cu acest proiect vrem să refacem traseul de exil al poetului"

În aceste momente, la Constanţa are loc o conferinţă de presă prilejuită de lansarea unui nou eveniment cultural-sportiv din cadrul proiectului Strategy and Capacity building for #OvidioRunning in Europe (#SCORE), finanţat din fondurile Erasmus.







Vorbim despre „Ovidio Running”, un eveniment ce face parte din manifestările dedicate consolidării brandului identitar al lui Publius Ovidius Naso, poetul născut la Sulmona și exilat în bătrânul Tomis.













"Evenimentul a început la Sulmona, acum încearcă să se extindă în toată Europa, având același logo, dar culori diferite. Este un proiect pentru toti. E caracterizat de ceva ce avem în comun: "Publius Ovidius Naso". Cu acest proiect vrem să refacem traseul de exil al poetului. Cuvintele cheie ale proiectului sunt "cooperare și turism". Vrem să participe toată populația, nu doar studenții. Putem deveni mai puternici decât maratonul de la București", susţine Valerio Di Tomasso, preşedintele Organizaţiei Europene de Educaţie Fizică şi Sport.













Cei care vor să participe la cros trebuie să ştie că evenimentul va avea loc pe 20 aprilie, la ora 11.00 şi se va încheia cu un spectacol în Piaţa Ovidiu. Înscrierile se realizează cu 30 zile. Premiile sunt în bani, iar cursa va fi monitorizată prin cipuri.