Curs de formare în Italia pentru trei profesori din Medgidia

Trei cadre didactice de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia au participat, la începutul acestei luni, în cadrul acreditării Erasmus+, la cursul de formare „There's an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning”. Potrivit directorului instituţiei de învăţământ, prof. Elena Nechita, activitățile s-au desfășurat la Florența, Italia, iar furnizorul de curs a fost Europass Teacher Academy. La acest curs, alături de profesorii români, au participat colegi de-ai lor din Grecia, Portugalia, Spania și Roman, Piatra Neamț. Cu această ocazie, profesorii participanți au avut oportunitatea de a învăța să integreze o varietate de aplicații în curriculum-ul școlar.Aceștia au descoperit cele mai populare și practice aplicații educaționale care se pot utiliza în cadrul orelor de curs la mai multe materii, precum și instrumentele necesare pentru valorificarea acestor aplicații în procesul modern de predare-învățare-evaluare. În acest fel, cele trei cadre didactice ale liceului din Medgidia și-au îmbunătățit competențele digitale, competențele lingvistice și au asimilat noi metode si strategii didactice utilizate la nivel European.