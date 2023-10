De Ziua Educaţiei, o analiză obiectivă arată un corp profesoral îmbătrânit

Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" arată, într-o scrisoare deschisă transmisă cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, că în curând încep discuţiile privind bugetul pentru anul viitor şi aminteşte, în context, că Legea învăţământului preuniversitar votată de Parlament prevede că finanţarea cheltuielilor pentru educaţie reprezintă, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.







“Astăzi, 5 Octombrie, în întreaga lume se celebrează World Teachers' Day (în România - Ziua Mondială a Educaţiei). În fiecare an, UNESCO şi Internaţionala Educaţiei promovează un mesaj semnificativ pentru această zi. Astfel, anul acesta, cele două organizaţii trag un semnal de alarmă pentru a stopa deficitul de cadre didactice. Doamnelor şi domnilor politicieni, în România, de mai bine de un deceniu, numărul tinerilor care aleg să îmbrăţişeze o carieră didactică este tot mai mic. O analiză obiectivă ne arată un corp profesoral îmbătrânit, iar la fiecare început de an şcolar, "descoperim" că avem tot mai multe catedre neocupate”, se spune în scrisoarea deschisă.







Organizaţia aminteşte că greva de anul acesta din învăţământul preuniversitar, declanşată de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector, a demonstrat tuturor că nemulţumirea este generalizată şi că "aşa nu se mai poate continua".







Federaţia menţionează că anul acesta a fost votată în Parlament Legea învăţământului preuniversitar. Potrivit art. 134 din această lege, "Finanţarea cheltuielilor pentru educaţie, la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu toate componentele sale, reprezintă, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat", notează Agerpres.







"Peste câteva zile vor începe, ca în fiecare an, discuţiile privind Bugetul pentru anul viitor. Acum, dumneavoastră, fie că sunteţi membri ai Guvernului sau aleşi în Parlament, veţi da examenul maturităţii. Vrem să vedem că vă pasă de educaţie şi că nu veţi mai proroga acest articol, aşa cum s-a întâmplat an de an cu textul din Legea nr. 1/2011 care prevedea alocarea a 6% din PIB pentru Educaţie.







Acum aveţi şansa de a arăta întregii ţări că învăţământul românesc chiar este prioritate naţională şi că aţi înţeles mesajul transmis de cei peste 250.000 de salariaţi care, mai bine de 3 săptămâni, au fost în grevă generală. Avem nevoie de o Românie Educată, dar, pentru aceasta, avem nevoie de o finanţare corespunzătoare! Domnule preşedinte Klaus Iohannis, domnule prim-ministru Marcel Ciolacu, doamnelor şi domnilor parlamentari sau membri ai Guvernului, de dumneavoastră depinde viitorul şcolii româneşti. Prin deciziile pe care le veţi lua în perioada imediat următoare, veţi arăta întregii ţări dacă doriţi o "Românie Educată" sau o "Românie eşuată"!", se mai spune în scrisoarea deschisă.