Debutează Festivalul de Artă din Techirghiol, cu o degustare culinară locală

Joi, 8 august, de la ora 17:00, la Teatrul de vară „Jean Constantin” din Techirghiol are loc deschiderea Festivalului de Artă din Techirghiol, eveniment care oferă un context liber de expresie tuturor artiștilor. În cadrul festivalului vor fi găzduite spectacole de teatru, concerte, competiție de scurtmetraje, expoziții, spectacole de dans și o serie de evenimente unicat gândite pentru a evidenția resursele culturale locale și naționale, bal mascat în grădina botanică, paradă de costume dobrogene, proiecție de fotografie veche, degustare de artă culinară locală, tur ghidat „Iubește-ți orașul”, tombolă cu obiecte de artă din podul bunicii și multe alte surprize.Vineri, 9 august, de la ora 17:00, pe Faleza din Techirghiol va avea loc o degustare de artă culinară locală, urmată, de la ora 19, de un concert „De nos oiseaux” la Biserica Catolică și, de la ora 21,30 de o paradă de costume teatrale, pe Pontonul Ancoră.Sâmbătă, 10 august, de la ora 20:00, la Centrul Cultural „Constantin Tănase” din Techirghiol va avea loc spectacolul de teatru „Nina… viața mea în artă”, iar de la ora 21,30, în Grădina Botanică - Bal mascat. Phantom of the Opera.Duminică, 11 august, de la ora 22:00, pe plaja din Techirghiol va avea loc o seară de folk și poezie.Competiția Internațională de film este programată Joi-Duminică, 24-27 august, ora 19:00, Teatrul de vară Jean ConstantinCompetiția internațională de film de anul acesta din cadrul Festivalului de Artă din Techirghiol cuprinde 320 de minute în cele patru zile de festival. Tematica este FANTASY, iar filmele vizionate vor fi din genul Fantasy și SF.