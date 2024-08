”Strugurii s-au copt în lipsa ei”, un nou volum semnat de Zully Mustafa

Scriitoare, ziaristă, traducătoare și profesoară pentru învățământul primar, pe Zully Mustafa am cunoscut-o drept activistă declarată pentru drepturile copiilor, animalelor și profesorilor.De data aceasta, din postura de scriitoare, Zully Mustafa va fi protagonista mesei rotunde programate joi, 8 august, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța de la ora 18.00, în Aula Bibliotecii, cu prilejul lansării de carte „Strugurii s-au copt în lipsa ei” (Editura Cișmigiu Books, 2024). Autoarea se va afla în dialog cu profesorul și jurnalistul Luigi Frigioiu.„Zully Mustafa scrie cu lejeritate atât pentru copii, cât și pentru iubitorii de romane de dragoste, de călătorii, își poate transpune personajele în piese de teatru sau scenarii de film, îmbinând cu un talent dublat de o disciplină fantastică și o experiență în scris remarcabilă. Ține ateliere de creație și literare din 2009, traduce filme și seriale (din 2011) și scrie scenarii și povești pentru copii”, transmit reprezentanții bibliotecii.A publicat 15 cărți pentru copii, cele mai cunoscute și îndrăgite fiind: „Balada căpșunilor fără culoare” (ajunsă deja la a treia ediție), „Cel mai frumos dar” (carte cu CD), „Legendele Apelor” (nominalizată de AER la cea mai bună carte pentru copii în 2005), „Filipică și Moftulici”, „Mânzdrăvan”, „Unde a dispărut primăvara”, colecția de povestiri „Filip și Balonul Fermecat” și colecția educativă „Drumul pâinii”, „Curcubeul”, „Mierea de albine” etc. În afară de cărțile pentru copii, mai are patru romane cu care a avut succes la public: „Strugurii s-au copt în lipsa ei” (2007, reeditare 2024), „Nopți orientale” (2008), „Al treilea călător” (2013) și „Până nu ni se face dor” (2022).A lucrat ca redactor, corector de carte și traducător de limbă franceză, turcă și engleză în echipe editoriale din București, cu Theatre du Soleil colaborează din 2016 și a adaptat pentru România spectacolul-muzical „Frozen - Regatul înghețat”, care a rezistat mai bine de opt ani pe scenele țării (2016-2024), „Frumoasa și Bestia” (un alt spectacol-fenomen care a înregistrat vânzări record și recenzii foarte bune), a scris piesa de teatru „Hotel Speranța la parter” (2020) care urmează să aibă premiera anul acesta.