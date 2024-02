Bătaie de joc sau incompetență la ISJ Constanța? „E o problemă cu postul dvs. Nu există!”

Despre gafele celor de la Resurse umane din Inspectoratul Școlar Județean Constanța am tot primit sesizări de-a lungul timpului și atunci când cadrele didactice și-au asumat cele reclamate le-am publicat. În ultima perioadă s-a „volatilizat” asumarea și mai aflăm doar „pe surse”. Cât despre transparență, a rămas doar o vorbă-n... briză.Și, totuși, zilele acestea, în urma publicării posturilor titularizabile pentru anul școlar 2024-2025, învățătoarea Zully Mustafa și-a asumat să facă publică o greșeală elocventă pentru modul cum se „împart” catedrele la ISJ.Necazul a început chiar cu 1 septembrie 2023 când, după ședința de repartizare, ca urmare a promovării concursului de titularizare cu media 8,50, Zully Mustafa alesese postul de învățătoare la Școala Gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu”.„Prima frază pe care o aud este: «Știți, e o problemă cu postul dv. Nu există». Nu mai țin minte dacă m-a bufnit râsul, dar știu sigur că am dat o replică: «cum să nu existe, dom`le? L-am luat prin concurs».Postul era, desigur, doar că eram trei în unu pe el. ISJ dă vina pe director. Pune mâna pe telefon, îl ceartă, vine în vizită, răsfoiește procese verbale din CP-uri, din CA-uri, trântește, bufnește, pleacă.Și pentru că la începutul anului școlar s-au primit telefoane de SUS, am avut deosebita plăcere și onoare de a fi chemate pe 8 septembrie la ISJ ca să se discute SITUAȚIA. Toate trei învățătoarele (două venite prin transfer și una prin concurs) aveau dreptul la acel post, numai că practic era imposibil să și-l împartă la trei. Una nu voia să renunțe la Școala 6 că stătea la două minute de școală, eu nu voiam să renunț că era școală agreată de Teach, iar a treia umbla cu bărbac-su după ea, pe post de reprezentant legal și ăla decidea pentru ea. Tot ăla și sunase pe la SUS-PUȘI. Așa că, nu știu cum, mai apar două posturi titularizabile din jobenul ISJ-ului și în urma unui proces verbal se împarte iar tarlaua în învățământ”, povestește Zully Mustafa.„A, nu, ne ocupăm noi de toate, nu trebuie să mai faceți nimic”Astfel, învățătoarea cu domiciliul în proximitate rămâne la Școala 6, Zully Mustafa renunță la opțiunea din ședința de repartizare cu condiția să se detașeze la Școala 6, iar cea de-a treia a renunțat. Întrebând la ISJ dacă mai e nevoie de „hârțoage” i se răspunde „A, nu, ne ocupăm noi de toate, nu trebuie să mai faceți nimic”.Ce a însemnat acest ”nimic”? Zully Mustafa a început anul școlar 2023-2024 la catedra clasei pregătitoare de la Școala 6, fiind titulară la Școala 23, conform unui proces verbal despre care nu au știut sau nu au avut hârtie oficială.„Am sunat de trei ori la inspectoarea de la încadrări, am trecut pe la ISJ de două ori să întreb de noua decizie (de fapt, trebuia să primesc două, una de titularizare și alta de detașare). Apropiindu-se aceste mobilități de personal, a trebuit să insist până când una dintre inspectoare m-a blocat pe numărul ei de telefon pentru că am întrebat-o politicos după 5 luni de ținut în șah-mat unde sunt hârtiile mele. Probabil a fost deranjată că am trimis mesaj și șefei ei”, afirmă Zully Mustafa.La «nimicul» pe care nu trebuia să-l facă, s-au mai adăugat câteva telefoane și drumuri la Școala 23, unde directoarea „supărată, pe bună dreptate, că de ce sunt acolo, dar de fapt nu sunt, încă un drum la ISJ ca să iau decizia de detașare (pe care și pe aia au datat-o cu patru zile înainte de a doua decizie de titularizare)”.„Se uită la tine ca la o căcămâță umblătoare dacă nu primesc telefonul care trebuie”Culmea ironiei este că în noua listă a posturilor titularizabile la Școala 6 apar alte patru posturi cu viabilitate de 4 ani. „Adică, titularizați-vă, prieteni, că posturi acolo oricum nu sunt. Sigur, vrem forțe proaspete la Școala 6, mai ales colege din Teach! Pe nervii voștri. E șanț deja între Școala 6 și ISJ de la câte drumuri s-au făcut ca să se mai rezolve ceva. Adică «nimicul» ăla. Și în timp ce ei se mișcă într-o dolce vita de șase luni, poți să pui pariu cu mine pe orice că vor o adeverință în două ore, altfel nu intri în concurs. Plus mutrele inspectorilor pe care trebuie să le văd în ședința de transfer care urmează. Se uită la tine ca la o căcămâță umblătoare dacă nu primesc telefonul care trebuie. Nu mă mai convinge nimeni că ISJ-urile nu verifică planurile de încadrare, nu că e un THE MUST s-o facă, dar sunt cu ochii pe posturi mai ceva ca pe butelii, să nu le scape vreunul, sau că ISJ nu știe ce se întâmplă în fiecare școală. A, că-i place să dea vina pe alții, eventual pe fraierii care rașchetează ușile zeităților de acolo, asta da!”.Reamintim că în ediția din 16 februarie am publicat un interviu cu scriitoarea învățătoare Zully Mustafa, cu titlul „Copilul nu urăște materia, urăște profesorul!”, care a înregistrat sute de comentarii de apreciere la adresa curajului interlocutoarei de a scoate la suprafață tarele învățământului românesc.