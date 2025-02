Dezbatere publică pe tema structurii anului școlar viitor. Cursurile ar începe pe 8 septembrie 2025

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică structura anului şcolar pentru 2025 – 2026, care va avea 36 de săptămâni.Pe data de 8 septembrie ar urma să fie prima zi de şcoală şi pe 19 iunie 2026 va fi ultima zi de cursuri.Conform ordinului, sunt stabilite excepţii:a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026;d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.Intervale de cursuri:- de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;- de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;- de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;- de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026- de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;b) Intervale de vacanță:- de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;- de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026; - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026; - de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;- de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.