Discuții aprinse între liderii studenților și reprezentanți ai Guvernului pe tema reducerii la transport

Reprezentanții studenților din Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR) au ajuns luni la Palatul Victoria și spun că vor să discute cu membrii Guvernului. Ei au depus o petiție semnată de 35.000 de tineri față de limitarea reducerii la transport, prevăzută în proiectul de ordonanță de urgență (OUG) „trenuleț” 2025.





Liderul ANOSR, Sergiu Covaci, a fost primit la discuții de către șeful cancelariei prim-ministrului, anunță reprezentanții ANOSR pe pagina de Instagram a alianței.





„În primul rând, această măsură nu doar că limitează accesul la transportul studenților doar către domiciliu, dar prevederea așa cum este ea scrisă acolo nu oferă reducere pe nicio altă rută, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum”, a spus Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești (ANOSR), înainte de începerea ședinței Consiliului Economic și Social (CES).







„Este foarte clar, ne dorim ca aceste măsuri să nu fie aplicate și de aceea suntem aici”, a continuat liderul ANOSR.







Sergi Covaci a explicat de ce reducerea de 90% la transportul cu trenul, autobuzul și metroul este esențial să se aplice oriunde în țară: „Studenții folosesc transportul feroviar pentru a participa la manifestații științifice, proiecte culturale, la sesiuni de formare, diverse activități sportive. Este o componentă extracurriculară care formează cetățeanul despre care vorbim că trebuie să-l avem în societate. Nu putem să blocăm accesul studenților la o componentă de formare a lor în societate, în a cărui dezvoltare sunt implicați chiar ei”.







Reprezentantul Alianței Organizațiilor Studențești a vorbit și despre înghețarea burselor în 2025: „Și bursele sunt înghețate, practic fondul de burse nu va crește. Ne-am fi așteptat să existe mai mulți beneficiari, în următorul an nu va fi nici această variantă în picioare, însă principalul motiv pentru care suntem aici e transportul. Noi, în calitate de ANOSR, încă din 2017 când am obținut gratuitatea am dus o luptă strânsă pentru a proteja acest drept, dar se pare că cu fiecare ocazie el este pus sub sechestru”.