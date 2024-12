Hotelierii loviți de eliminarea voucherelor de vacanță

Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) a lansat, vineri, un „apel urgent” către Guvernul României, patronii de hoteluri denunțând ceea ce ei numesc „impactul devastator asupra industriei turismului pe care îl vor avea măsurile fiscale propuse prin ordonanța trenuleț, fără a fi însoțite de politici publice de compensare a impactului negativ și dezvoltare a turismului de incoming și susținere a investițiilor în domeniu”.







O serie de patronate din turism au reclamat, în perioada aceasta, intențiile Guvernului de a tăia voucherele de vacanță acordate bugetarilor pentru cazări și alte servicii turistice interne, prin intermediul așa-numitei ordonanțe trenuleț, pe care Cabinetul Ciolacu 2 urmează să o adopte spre final de an 2024. Acum, federația patronilor de hoteluri solicită măsuri de atenuare a impactului acestei decizii.







Într-o scrisoare deschisă remisă mass-media, companiile din domeniul hotelier se plâng Guvernului că, la nivel economic, resimt deja scăderea consumului și repercusiunile instabilității prin înrăutățirea perspectivei ratingului de țară, de către agenția Fitch Ratings.







„În contextul în care la granițele României are loc în continuare un război, promovarea internațională se limitează la mici campanii și participări la târguri și acestea în pericol de anulare din cauza diminuării și lipsei bugetului pe anul 2025. (...) Intrarea României în spațiul Schengen ar trebui să crească numărul turiștilor care vizitează România, dar, din pacate, nu ne promovăm suficient și nu avem un sistem de monitorizare a circulației turistice, din lipsa unei legislații adecvate și a platformelor de raportare”, mai reclamă patronii de hoteluri, în scrisoarea semnată de președinta FIHR, Simona Constantinescu.







FIHR solicită „adoptarea de urgență” a unor măsuri din următoarele categorii:







„Alocarea unui buget anual de promovare a României ca destinație turistică în cuantum de 10% din sumele economisite din eliminarea voucherelor de vacanță (cu un impact semnificativ de până la 30% din piață), pentru a înlocui deficitul de turism intern creat și pentru atragerea de turiști străini, ducând, astfel, și la o diminuare a deficitului comercial din domeniu.







Actualizarea legislației care să permită realizarea de bugete multianuale, fără de care în fiecare an participarea la evenimentele de început de an (târguri internaționale sau alte manifestări sunt puse sub semnul întrebării și, de multe ori, anulate), precum și Opant nr.65/ 2013, inclusiv clasificarea apartamentelor și standardele ocupaționale.







⁠Digitalizarea raportărilor – crearea de platforme pentru raportarea datelor, monitorizarea circulației turistice, statistici, colectarea rapoartelor de la platformele online, respectiv evidențierea aportului în PIB.







⁠Susținerea investițiilor în turism – politici publice direcționate spre diminuarea sezonalității, dezvoltarea turismului balnear și eco-turismului.







⁠Crearea unui OMD Național - Organizației Naționale de Management al Destinației și alocarea unui buget multianual adecvat.







Predictibilitatea modificărilor fiscale, asigurarea competitivității în context regional și asigurarea condițiilor de concurență loială - menținerea TVA și a cotelor de impozitare pentru activitățile din turism, care au trecut deja prin două modificări succesive (2023 și 2024) de majorare a TVA și impozitului pe profit, precum și pentru competitivitate la nivel regional;

dezvoltarea și implementarea unui cadru legislativ în România, care să reglementeze din punct de vedere fiscal activitățile de închiriere pe termen scurt în scop turistic (short-term rentals) ale persoanelor fizice / juridice, cu impact pozitiv asupra atragerii de venituri la bugetul național și la bugetele locale; transpunerea regulamentelor europene, pentru solicitarea/obținerea raportărilor de la platforme online de rezervări, monitorizarea circulației turistice și a operatorilor economici care prestează activități economice în domeniul turismului. Aceasta duce la creșterea conformării și controlului, creșterea bazei de impozitare, plata TVA, alte impozite și taxe, taxa de promovare turistică pentru rezervările preluate prin platforme.







Susținerea proiectelor privind atragerea de resurse umane și creșterea competențelor acestora - Implementarea de măsuri pentru atragerea și menținerea angajaților în domeniu prin educație (pregătirea profesională continuă, actualizarea standardelor profesionale și ocupaționale), prin facilități fiscale pentru agenții economici care angajează tineri, pentru pregătirea vocațională/ profesională a acestora, prin dezvoltarea și recunoașterea micro-acreditărilor și a platformelor online de pregătire specifice domeniului ospitalității”.







În concluzie, federația patronală consideră că, în lipsa preluării acestor demersuri de către Guvern, se poate anticipa pe termen mediu și lung perpetuarea unor situații „care frânează dezvoltarea sectorului turism”, precum:







„Statistici incorecte și incomplete legate de circulația turistică din România, ce vor face imposibilă stabilirea unor politici publice și bugetare adecvate, cu un mix optim și coerent de acțiuni de promovare a turismului din România.

Dispariția investițiilor în turismul reglementat organizat în hoteluri, având in vedere presiunea fiscală și cea de autorizare/raportare existentă în prezent pentru proprietarii și operatorii de unități reglementate.







Menținerea unei economii gri, risc crescut de incidente și un număr crescut de tineri „șomeri” care câștigă din „economia participativă”, în condițiile lipsei reglementării activităților de închiriere pe termen scurt în scop turistic, cu efecte în gradul redus de încasări bugetare și în lipsă de control.







Înrăutățirea calității serviciilor oferite în domeniul ospitalității, cu efecte asupra reputației destinațiilor turistice din România, în contextul ignorării măsurilor de atragere și profesionalizare a personalului activ în toate unitățile care oferă servicii de cazare și alimentație publică (atât hoteluri, restaurante, obiective turistice, cât și apartamente de închiriat).







Deteriorarea infrastructurii turistice și irosirea potențialului turistic al României pe termen mediu și lung”.







Reamintim că, anterior, patronatul agențiilor de turism, ANAT, a reclamat faptul că Guvernul urmează să taie voucherele de vanacanță pentru bugetari, destinate turismului intern.