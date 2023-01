Doliu la Constanţa! "Plecarea unui Titan (...) Era cotat ca fiind unul dintre primii trei specialiști din ţară"

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fiul său a postat, marţi, un mesaj de laudă la adresa celui care i-a fost tată:













"Plecarea unui Titan.S-a născut în 1934 la Sulina, într-o familie formată dintr-un grec destoinic cu rădăcini atât la Constantinopole cât şi pe lângă Salonic si o grecoaica cu mult, cu prea mult bun simt, provenita din insula Itaca.“Grecul” asa cum era alintat de prietenii apropiati, la 3 ani de la terminarea facultatii era deja director de institutie, pozitie pe care si-a onorat-o peste 60 de ani.In avicultura, era cotat ca fiind unul din primii trei specialiști din tara. In plan social, era capabil sa vorbească si cu un academician precum si cu un pui de țigan, fiind înțeles de ambii.Nu era politruc, desi la Revolutie a fost asimilat acestora. A lăsat o bijuterie de întreprindere - Avicola Constanta - pe mana colegilor lui si s-a înrolat intr-un alt proiect, Midia International, devenit unul de succes in foarte scurt timp.Era de o duritate împinsă la extrem, neputându-se extrage din profesie nici macar atunci cand ajungea acasa.Pe cat era de dur cu mine, pe atât era de generos si bun cu oricine era aflat in nevoie. Pe mine m-a ajutat probabil cel mai mult, luând atitudine chiar si atunci când nu i-o ceream, dar îmi anticipa lipsurile.Si-a manifestat in primăvara dorința de a merge la Sulina sa-si vada casa părintească. Dupa doua drumuri si discutii pe subiect cu un mare om, dl Vasile Oană, concluzia a fost una fireasca. Vom merge la Sulina de ziua lui, in 20.10.2022! Distracția a apărut in dimineața zilei respective, când dumnealui nu s-a vrut plecat de acasă! Noroc cu dl Dumitru de la Regional Air Services ca si-a luat masuri de siguranta blocând două zile pentru planul de zbor… iar in 21.10.2022 ultima dorința a Titanului i-a fost îndeplinită.E greu de crezut ca a existat vreo premoniție la mijloc; eu m-am străduit permanent sa returnez din dragostea si iubirea necondiționată primită, așa cum am perceput-o, filial. Îmi pare rău ca nu am putut face mai mult dar poate ceva mai devreme, pentru a-i demonstra asta.Crăciunul a fost ultima ocazie cu care ne-am reunit întreaga familie, privind cu speranța la Noul An. Azi, această speranță ni s-a năruit.Dumnezeu să te aibă în paza lui, TATA!!!".