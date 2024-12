Elevii de la „Gheorghe Țițeica” și-au sărbătorit patria

Ziua de vineri, 29 noiembrie 2024, a fost dedicată sărbătoririi a 106 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, care a întregit România. Ca în fiecare an, cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” au angrenat elevii într-o serie de activități cu tematică patriotică, această componentă a educației fiind una fundamentală pentru fiecare om, după cum a transmis prof. dr. Veronica-Diana Hagi, consilier de imagine .Imaginația celor care modelează destinele elevilor mai mici sau mai mari este una foarte bogată, an de an activitățile propuse de fiecare coordonator de clasă fiind foarte diversificate. În anul școlar în curs, s-au prins în hora sărbătorii naționale următoarele cadre didactice, împreună cu clasele pe care le coordonează: Nedelcu Alina-Doina, clasa pregătitoare A, Chirică Victorița, clasa pregătitoare B, Ciortan Lidia-Georgiana, clasa pregătitoare C, Calil Mădălina, clasa pregătitoare D, Preutu Economu Georgiana, clasa pregătitoare E, Dobrin Adriana, clasa pregătitoare F, Medeșan Anca – Loredana, clasa IA, Dimancea Neli, clasa IB, Cotleanu Anca, clasa IC, Vizan Iuliana-Virginia, clasa ID, Munteanu Steluța, clasa IE, Palasca Andrada, clasa IF, Țapu Simona – Marilena, clasa IG, Pelican Marioara, clasa a II-a A, Mustafa Nicoleta, clasa a II-a B, Palasca Simona-Anastasia, clasa a II-a C, Gogoașă Liliana, clasa a II-a D, Gospodin Marioara, clasa a II-a E, Tatu Paula, clasa a II-a F, Vasile Raluca, clasa a II-a G, Pisică Gabriela, clasa a II-a A, Bârzan Daniela, clasa a III-a B, Pâslăraș Cristina, clasa a III-a C, Cotoarbă Mirela, clasa a III-a D, Pană Carmen, clasa a III-a E, Zamfir Nicoleta, clasa a III-a F, Beca Mariana, clasa a IV-a A, Urlă Rodica, clasa a IV-a B, Machedon Daniela, clasa a IV-a C, Veli Nuran, clasa a IV-a D, Andreiescu Florina-Natalia, clasa a IV-a E, Lazăr Marieta, clasa a IV-a F, Lepădatu Constantina, clasa a V-a B, Cucu Lăcrămioara, clasa a V—a C, Netedu Adina, clasa a V-a D, Foroglu Dorina, clasa a VI-a C, Dobre Gabriela, clasa a VII-a C, Hagi Veronica-Diana, clasa a VIII-a E, Ciorogaru Virginia și Neagu Cristina, Grădinița „Hansel și Gretel”. De asemenea, elevii ciclului gimnazial care studiază limba turcă au recitat în această limbă poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, iar cei ai ciclului primar au cântat cântece în limba turcă, coordonați de prof. Iomer Subihan.Ca tipuri de activități, prof. dr. Veronica-Diana Hagi, consilier de imagine, ne-a oferit câteva exemple: prezentări despre însemnătatea zilei de 1 Decembrie, confecționare de stegulețe tricolore, ateliere de creație, pictare de farfurii cu motive tradiționale, concursuri de cultură generală, recitări de poezii, lecturarea unor povestiri despre Marea Unire, intonarea de cântece populare și patriotice, dansuri populare, realizarea de colaje, degustare de produse tradiționale, rezolvarea unor quizz-uri. Preșcolarii Grădiniței-structură „Hansel și Gretel” au pregătit o surpriză cu rodul pământului românesc, sporul casei, au confecționat din cuburi harta țării și au făcut o paradă a costumelor populare românești,„În fiecare an, pe 1 Decembrie, sărbătorim Ziua Națională a României, o zi deosebită pentru întreaga națiune, care marchează unirea tuturor regiunilor istorice ale țării noastre. Cu acest prilej, școala noastră se alătură cu mândrie celor care celebrează această zi importantă, organizând o serie de activități educaționale și culturale menite să ne apropie de valorile și tradițiile naționale. Anul acesta, elevii noștri au pregătit o serie de activități: recitaluri de poezii, momente de muzică populară, expoziții de desene inspirate de simbolurile naționale și o dezbatere despre semnificația zilei de 1 Decembrie. Aceste activități au rolul de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine istoria și importanța unității naționale, dar și să aprecieze tradițiile care fac din România o țară cu o cultură și identitate unice. Îi încurajez pe toți să participe cu entuziasm și respect la aceste evenimente, iar prin intermediul lor să adâncească legătura cu valorile naționale care ne definesc ca români. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!”, a declarat prof.înv.primar Florentina Țigmeanu, directorul Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica”.