Evreii sărbătoresc Pesahul, regele sărbătorilor

Un moment cu totul deosebit, al eliberării şi al curajului, Pesah este o sărbătoare de origine biblică, care marchează eliberarea fiilor lui Israel, sub conducerea lui Moise, din robia egipteană şi cei 40 de ani de peregrinare prin desert.



Ieşirea din Egipt a reprezentat un eveniment central în istoria poporului evreu. Tora (cartea de învățătură a evreilor) cuprinde numeroase paragrafe ce se referă la acest eveniment extraordinar. Cele zece porunci date strămoşilor neamului evreu, prin revelaţia de pe Muntele Sinai, debutează printr-o declaraţie: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din Ţara Egiptului”.





Sărbătoare începe cu seara de Seder considerată cea mai importantă. La cina festivă participă membrii familiei de la mic la mare. În mijlocul mesei se află un platou decorat cu multă artă. Potrivit reprezentanților Templului Coral, pe platou sunt puse alimentele simbol, semnificând evenimentul: trei foi de matzot (pâinea nedospită), azimă, pentru kohen; verdeţuri cu gust amar, semnificând amărăciunea din vremea robiei; o aripă de pui fript, semnificând jertfa de Pesah împlinită în Templu de strămoşii neamului în ajunul sărbătorii; un ou răscopt sau fiert, aluzie la sacrificiul închinat sărbătorii şi unii spun că simbolizează ciclul vieţii; un amestec de piure gros din diverse fructe, în amintirea mortarului, materialul pe care îl foloseau evreii la construcţiile la care lucrau ca sclavi; verdeaţa care se înmoaie în apă sărată, în amintirea apei sărate a Mării Roşii şi a lacrimilor pe care le vărsau evreii. De Seder se citeste Haggadah, o carte care cuprinde istoria poporului evreu de la Abraham și Sarah și până la eliberarea din sclavia egipteană.





Seara de Seder stă sub semnul numărului 4, aluzie la cele 4 cuvinte de mântuire spuse la ieşirea din Egipt: „Scos am fost şi mântuit am fost şi salvat am fost şi condus am fost”. Se beau 4 pahare de vin, se pun 4 întrebări şi se pomenesc 4 fii despre care se vorbeşte în Tora.