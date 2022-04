Filmele europene nominalizate la Premiile Gopo se văd online pe TIFF Unlimited

Începând de vineri, 8 aprilie, și până duminică, 10 aprilie, cele cinci filme nominalizate la categoria Cel mai bun film european, la a 16-a ediție a Premiilor Gopo, vor fi difuzate online pe platforma TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro).Filmele pot fi vizionate gratuit timp de 24 de ore de la momentul difuzării. Ulterior, unele titluri vor fi disponibile exclusiv pentru abonați.Cea de-a 16-a ediție a Galei Premiilor Gopo, care premiază creatorii din industria de film din România, va avea loc pe 3 mai, la Teatrul Național din București, și va fi transmisă în direct pe unlimited.tiff.ro. Lista tuturor nominalizărilor poate fi consultată pe premiilegopo.ro.Zilele acestea, echipa Premiilor Gopo a demarat campania UNIȚI PRIN FILM, în sprijinul profesioniștilor ucraineni din domeniu, a căror viață și activitate artistică au fost grav afectate de război. Printr-un sms cu textul FILM, trimis la 8840, oricine poate contribui la dezvoltarea Fondului de Urgență pentru Cineaști.Program 8-10 aprilieVineri, 8 aprilie20.00 Adio, proștilor! / Adieu les consr. Albert Dupontel | FranțaCu: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe UchanO comedie care trece pe nesimţite de la un gen la altul și atinge subiecte grele pe un ton reconfortant. După ce află că este grav bolnavă, o coafeză decide să își caute copilul pe care l-a abandonat pe când avea doar 15 ani. În hățișul birocratic pe care trebuie să-l parcurgă, se intersectează cu un funcționar aflat pe punctul de a ceda psihic și cu un arhivist nevăzător vivace.6 premii César, inclusiv pentru Cel mai bun film, Cea mai bună regie și Cel mai bun scenariu, în 202122.00 Încă un rând/ Another Roundr. Thomas Vinterberg | DanemarcaCu: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars RantheMads Mikkelsen e sublim în această tragicomedie despre patru profi de liceu care se dedică unui experiment ce scapă de sub control. Ei testează teoria care spune că o anumită concentraţie de alcool în sânge ne-ar deschide mintea către lumea înconjurătoare, stimulându-ne creativitatea...Zeci de premii, inclusiv Oscarul pentru Cel mai bun film internațional.Sâmbătă, 9 aprilie20.00 Traducătorii/ Les traducteursr. Régis Roinsard | Franța, BelgiaCu: Olga Kurylenko, Alex Lawther, Sidse Babett Knudsen, Patrick Bauchau, Riccardo Scamarcio, Lambert Wilson, Eduardo NoriegaUn thriller cu hackeri și traducători de literatură - improbabilă alăturare -, dar palpitant pusă în scenă. Nouă traducători angajați să traducă mult-aşteptatul volum final al unei trilogii de succes sunt închiși într-un buncăr luxos. Când primele zece pagini ale manuscrisului apar pe internet, experiența se transformă în coșmar. Hoțul e printre ei?22.00 Annetter. Leos Carax | Franța, Mexic, SUACu: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn McDowell, AngèleLos Angeles. Doi îndrăgostiți într-o lume glamourous: un stand-up comedian și o cântăreață de operă. Adorați de public și media, ei par să formeze un cuplu în egală măsură fascinant și stabil. Doar că apariția primului lor copil, Annette, o fetiță cu un destin exemplar, le va da amândurora viața peste cap. „Un film fantezist care atacă cele mai prețuite fantezii ale culturii noastre. Complet ireal și complet real” - The New York TimesPremiul pentru regie, Cannes 2021Duminică, 10 aprilie20.00 Portretul unei femei în flăcări/ Portrait de la jeune fille en feur. Céline Sciamma | FranțaCu: Noémie Merlant, Adèle Haenel1770. Marianne este o pictoriță angajată să picteze potretul lui Héloïse, o tânără aristocrată întoarsă de curând de la mănăstire, pe care o așteaptă un mariaj nedorit. Héloïse se opune destinului și refuză să pozeze. De aceea, Marianne va fi nevoită să o picteze în secret. Introdusă în cercul ei ca însoțitoare, ea o privește.Premiul pentru Cel mai bun scenariu și Queer Palm, pentru cea mai bună producție LGBTQ, Cannes 2019; 9 nominalizări la Premiile César***TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro) e cinema-ul alternativ de acasă, cu filme independente, premiate, semnate de cineaști care provoacă și inspiră. Periodic, cinefilii au parte de surprize: parteneriate cu festivaluri, colecții de interviuri, premiere gratuite și gale live.Platforma e disponibilă online și în aplicațiile iOS și Android (mobile și TV) și poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual, doar de pe teritoriul României.