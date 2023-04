Floriile - singura dată când Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat

Duminica Floriilor marchează, an de an, intrarea Domnului în Ierusalim, pe un asin, întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin şi de finic de mii de oameni şi aclamat ca un adevărat împărat prin cuvintele: „Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului!”. Această sărbătoare este una dintre cele mai importante din an, reprezentând singura dată când Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat.





În această zi, se ţine o Liturghie diferită de cea care se oficiază în celelalte duminici, iar credincioșii merg la biserică cu crenguțe de salcie. Acestea sunt binecuvântate de către preot în cadrul unui moment special, ținut înainte de Liturghie. Aceste slujbe au rolul de a ne aminti tuturor momentele din viața Mântuitorului, de la intrarea în Ierusalim până la Învierea Sa. Tot în Duminica Floriilor, biserica acordă dezlegare la pește, a doua oară, în postul Paștelui, după Buna Vestire.

Începând cu seara de Duminica Floriilor, în toate bisericile din țară se fac slujbe speciale numite denii.







Tradiții și obiceiuri de Florii





În primul rând, dat fiind că de Florii e dezlegare la pește, acesta nu trebuie să-ți lipsească din meniul de sărbătoare.



Nu te spăla pe cap, căci vei albi înainte de vreme. Dacă este neapărat necesar, folosește numai apă sfințită sau descântată.



Tradiția spune că acela care se împărtășește de Florii are mari șanse să i se împlinească orice dorință îşi va pune în gând, atunci când se apropie de preot.





Fetele care vor să-şi întâlnească sufletul-pereche trebuie să fiarbă busuioc în apă la miezul nopţii şi să se spele pe cap cu ea, apoi să o toarne la rădăcina unui copac înflorit, înainte de răsărit.





Tradiția spune că este bine ca în ziua de Florii să se aerisească hainele, să se primenească obiectele din casă, iar fetele să-şi scoată zestrea afară în soare, pentru a-şi atrage ursitul.





La fel ca Învierea Domnului, Floriile se celebrează într-o zi de duminică, sărbătoarea purtând și numele de Duminica Patimilor sau Duminica Patimilor Domnului.