„Halloween In The Park", în cartierul Faleză Nord

În perioada 28 octombrie - 1 noiembrie, în Parcul „Dragoslavele " din cartierul rezidențial Faleză Nord, galeria de artă și antichități ArtAntik Gallery organizează un eveniment cultural-recreativ gratuit, dedicat comunității locale „Halloween In The Park".Spre bucuria copiilor, ArtAntik Gallery va amenaja un spațiu cu decorațiuni specifice sărbătorii Halloween, iar partenerul Colour World - Constanța va susține o serie de ateliere creative gratuite dedicate celor mici.Alături de părinți, copiii vor putea confecționa decorațiuni tematice realizate prin tehnica picturii și cea a decupajului. Vom picta dovlecii aduși de acasă, o să vânăm vrăjitoare și firește... o să ne prezentăm costumele în cadrul unei parade a personajelor.Atmosfera va fi completată sonor de fantomele pe care le vom alunga prin veselia și optimismul copiilor.Program debutează astăzi, 28 octombrie, începând cu ora 18.00 și continuă sâmbătă 29 octombrie, și duminică, 30 octombrie, cu ateliere creative Coulour World - Constanta, începând cu ora 18.00. Luni, 31 octombrie, este programată Parada costumelor „Trick or Treat", răsplătită cu dulciuri oferite de sponsorul Cora - Constanța, începând cu ora 18.30.Accesul la ateliere este GRATUIT în limita locurilor disponibile !Informații suplimentare via whatsapp la numărul 0727.826.845