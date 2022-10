Enez Mango şi Michelle Ghouansi Tchuisse au semnat contractele cu Farul Constanţa

Începând de vineri, 28 octombrie, echipa feminină de fotbal a Farului are în componenţă două noi jucătoare. Kenyana Enez Mango şi cameruneza Michelle Ghouansi Tchuisse au semnat contractele cu gruparea de pe litoral şi ar putea debuta chiar duminică, 30 octombrie, în derby-ul cu ACS Liceenii Topolog, contând pentru etapa a şaptea a sezonului.În vârstă de 29 de ani, Enez Mango evoluează pe postul de fundaş stânga şi a mai jucat în ţara natală la Vihiga Queens, unde a fost şi căpitanul echipei. Este componentă a reprezentativei Kenyei.Michelle Tchuisse are 20 de ani, evoluează ca fundaş central, iar ultima dată a jucat pentru FK Bobruichanka Bobruisk, formaţie cu 11 titluri de campioană în Belarus.XXXFederaţia Română de Fotbal lansează „Repriza de Joacă”, cel mai mare eveniment de promovare a fotbalul feminin în rândul fetelor cu vârsta cuprinsă între 8 şi 11 ani.Primul eveniment din această serie va avea loc, sâmbătă, 5 noiembrie, între orele 11.00 şi 13.00, în Parcul „Regele Mihai I” (Herăstrău) din Bucureşti.„Prin acest concept, ne propunem să introducem fetele în lumea fotbalului, într-o manieră distractivă şi atractivă, prin participarea la patru ateliere în care îşi pot dezvolta diverse abilităţi: viteză, reacţie, coordonare, agilitate.Fetele vor fi încurajate pe parcursul atelierelor de jucătoarele şi antrenorii echipei naţionale de fotbal feminin.Primele 150 de participante care parcurg toate cele patru ateliere şi adună cele patru cartonaşe cu abilităţi vor fi recompensate cu un trening de prezentare al naţionalei de fotbal a României”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal.XXXNaţionala feminină de fotbal a României va disputa, marţi, 15 noiembrie, de la ora 18.15, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, un meci amical în compania reprezentativei Cehiei.Biletele sunt disponibile pe site-ul bilete.frf.ro. Preţul unui tichet este de 20 de lei la tribune. În prima fază, vor fi deschise doar tribunele, iar în funcţie de cererile de bilete, vor fi deschise şi peluzele.Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit în zona destinată familiilor „Tribuna 2 Family Zone”.Foto: farulconstanta.com