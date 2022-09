Fotbalistele Farului, 10 goluri marcate în poarta Juniorului Bucureşti

Echipa de fotbal feminin Farul Constanţa a obţinut un nou succes categoric în Liga a II-a: 10-0 cu AS Juniorul 2014 Bucureşti, într-o partidă disputată în deplasare, contând pentru etapa a patra de campionat.În mare vervă şi autoare a cinci goluri, Nicoleta Deca a fost cea mai bună jucătoare de pe teren. Celelalte goluri au fost marcate de Crina Rida, Andreea Laiu şi Maria Popa, a zecea reuşită fiind un autogol.Farul (antrenor Ionuţ Florea): Diana Năcuţă (min. 45, Adelina Voinescu), Maria Sandu, Maria Popa, Isabela Năstase (min. 33, Andrada Antonescu), Mihaela Sandu (min. 73, Georgiana Ivanov), Francesca Covali, Nicoleta Deca, Andrea Laiu, Nicoleta Putină (min. 73, Nicoleta Stoica), Bianca Bălan (min. 45, Rebecca Battista), Crina Rida.După patru runde, Farul are punctaj maxim (12 p), un golaveraj de vis (35-2) şi ocupă primul loc în clasament.XXXConducerea clubului Farul a pus în vânzare, luni, 26 septembrie, biletele pentru partida cu UTA Arad, programată duminică, 2 octombrie, de la ora 18.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, în cadrul etapei a 12-a a Superligii la fotbal.Biletele au următoarele preţuri: 80 de lei - Tribuna 1, 60 de lei - Tribuna 2 şi 30 de lei - peluze, putând fi achiziţionate online, de pe bilete.ro, dar şi din reţeaua de magazine Germanos, Vodafone, Inmedio & Relay şi Poşta Română.În ziua jocului, casele de bilete de la stadion se vor deschide începând cu ora 16.30. Copiii sub 7 ani au intrarea gratuită însoţiţi de un părinte.Foto: Facebook / Farul Constanţa