Andreea Laiu şi Nicoleta Deca au semnat cu Farul Constanţa

Farul Constanţa are obiective importante şi cu formaţia de fete, care, duminică, 28 august, va debuta în noul sezon.Două jucătoare importante, cu un CV bogat în fotbalul românesc şi internaţional - Andreea Laiu şi Nicoleta Deca - au semnat, joi, 25 august, contracte cu gruparea de pe litoral.În vârstă de 36 de ani, Andreea Laiu evoluează pe postul de atacant şi are nu mai puţin de 26 de trofee câştigate în carieră. În sezonul 2016/2017, a fost desemnată cea mai bună jucătoare din Israel.Are peste 80 de selecţii în naţionala României, a jucat în Liga Campionilor şi are 11 campionate câştigate cu echipele la care a mai evoluat: Clujana Cluj, Apollon Limassol (Cipru), Amazon Grimstad (Norvegia), Rossyianka (Russia), Fylkir (Islanda), Macabi Kiryat Gat, Macabi Holon, Macabi Hadera (Israel) şi Heniu Prundu Bârgăului.Nicoleta Deca are 27 ani, evoluează ca mijlocaş ofensiv şi este caracterizată ca o jucătoare cu dribling foarte bun.În ultimul sezon, a jucat pentru Heniu Prundu Bârgăului, unde a fost golghetera echipei şi s-a clasat de două ori pe locul secund în campionat. Are peste 20 de selecţii în naţionala României.Foto: farulconstanta.com