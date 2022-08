Fotbal feminin / Naționala U19 a României, „dublă” amicală, luna viitoare, cu Polonia

Naționala feminină de fotbal junioare U19 a României, antrenată de Massimo Pedrazzini, va desfășura, în perioada 29 august - 5 septembrie, un stagiu de pregătire cu două meciuri amicale împotriva reprezentativei Poloniei.Programul meciurilor:2 septembrie, ora 19.00: România WU19 - Polonia WU19, la CNF Buftea5 septembrie, ora 19.00: România WU19 - Polonia WU19, la CNF BufteaLotul convocat pentru această acțiune:Portari: Diana Moșanu (ACS Vulpițele Galbene), Reka Tanko (FK Csikszereda), Briana Brici (AS FC Universitatea Cluj)Fundași: Simona Sigheartău, Cristina Botojel, Delenke Molnar, Andreea Pînzariu (toate AS FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timișoara), Daniela Preda (AFC Fair Play)Mijlocași: Helga Varo, Daiana Oneț, Florentina Iancu (AS FC Universitatea Cluj), Anda Jivan, Clara Roșu (ambele Politehnica Timișoara), Aranka Orban, Anita Horvath (ambele ACS Vasas Femina), Valentina Tudor (Chindia Târgoviște)Atacanți: Florentina Istrate (Chindia Târgoviște), Mădălina Zanfir (CSM Alexandria), Adina Borodi (AS FC Universitatea Cluj)Junioarele U19 și-au aflat adversarele de la turneul de promovare în Liga A. Tricolorele fac parte din Grupa B2, alături de Letonia, Albania și Armenia, informează Federaţia Română de Fotbal. Turneul de calificare este programat în perioada 5-11 octombrie 2022, în Albania.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro