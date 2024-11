Halucinantă selecție la Centrul Județean de Excelență Constanța

Odată cu reluarea cursurilor în cel de-al doilea modul al anului școlar 2024-2025, va debuta activitatea și la Centrul Județean de Excelență Constanța, care va desfășura pregătirea pentru ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ a celor 400 de elevi în zece unități de învățământ constănțene.Este vorba despre cam aceleași instituții-gazdă din anii precedenți, și anume: Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul „Ioan Cotovu” Hârșova, Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Școala Gimnazială „Sf. Andrei” Mangalia.Profesorii îndrumători care se vor ocupa de pregătirea celor mai buni elevi ai Constanței, pentru a reprezenta județul la cele mai importante concursuri și olimpiade, sunt următorii: la Limba și literatura română – Mariana Deacu, Camelia Cantaragiu, Cristina Pop, Elena Ionelia Manea; la Tehnici de comunicare – prof. Elena Ionelia Manea; la Matematică – Georgiana Goga, Amelia Duca, Corina Chesnoi, Daniela Ghiță; la Biologie – Carmen Bucovală, Adriana Popescu, Nicoleta Nicolau; la Geografie – Liliana Nicolau și Andreea Loredana Manole; la Chimie – Gina Marin și Iulia Nedelea; la Limba engleză – Andaluzia Arif și Daniela Crăciun; la Fizică – Eleonora Burnete; la Istorie – Elena Nistor.Încă așteptăm statistica cu rezultatele de anul trecutTrecând în revistă componența grupelor care în anul școlar 2024-2025 se pregătesc să atingă înalta performanță, aveam să constatăm, cu surprindere, că există o legătură directă între proveniența elevilor înscriși și... baza de pregătire. Să ne înțelegem, vorbim despre ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, nu despre ore remediale sau pregătire suplimentară pentru examene naționale!Ne-a atras atenția, spre exemplu, faptul că la Limba și literatura română, la clasa a XII-a toți cei șase elevi sunt de la Colegiul Pedagogic. La fel și la clasa a XI-a: din 16 elevi, doar unul este de la „Călinescu”, restul Pedagogic. La Biologie, din 81 de liceeni înscriși, 55 sunt de la Colegiul „Mircea”. Dar cea mai uluitoare selecție ni se pare la Fizică, unde toți cei 25 de elevi înscriși (10 de clasa a VI-a și 15 de clasa a VII-a) sunt din Mangalia, de la Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” și Școala Gimnazială nr. 3. Oare chiar niciun elev din municipiul Constanța să nu se fi ridicat la nivelul cerințelor de pregătire pentru înaltă performanță? Sau pentru că profesorul este titular în Mangalia nu-l mai punem să bată drumul?Parcă intuind ceea ce aveam să constatăm, prof. Andreea Loredana Manole, directorul centrului constănțean, a transmis pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la secțiunea dedicată CJE, următoarele: „Cu excepția disciplinelor matematică (clasa a V-a), biologie (clasa a X-a), limba engleză, la toate celelalte discipline, selecția s-a realizat pe baza portofoliilor încărcate în formularul online de înscriere/reînscriere, conform procedurii de selecție. În situația în care sesizați inadvertențe sau aveți nevoie de lămuriri, vă rugăm să trimiteți DOAR pe email-ul [email protected] o informare în care să descrieți problema întâmpinată”.În urmă cu ceva timp, am solicitat inspectorului școlar general prof. Sorin Mihai o statistică referitoare la rezultatele obținute în anul școlar trecut de către elevii Centrului Județean de Excelență Constanța, dar am rămas cu promisiunea că vom primi. Am sperat că vom găsi informații în Raportul privind starea învățământului constănțean pe anul 2023-2024. Din păcate, Centrul Județean de Excelență apare de două ori: la activități extrașcolare – 389 de elevi în 27 de grupe; și la funcții de conducere – 1 director. Poate că încă se lucrează la acea statistică privitoare la rezultate și urmează să fie făcute publice. Nu de alta, dar știm că ceva rezultate pe la olimpiade sunt, spre exemplu, la Biologie.Ar fi interesant de aflat cum se face selecția disciplinelor propuse spre excelență, dar mai ales cea a profesorilor (am auzit că nu prea e înghesuială, chiar dacă sunt remunerați la plata cu ora). Cât despre elevii înscriși pentru înalta performanță, oare ce-or avea în portofolii?