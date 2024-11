Să se toarne asfaltul, să curgă banii! Contracte de milioane, câştigate la Constanţa

Când spui contracte din bani publici, cel puţin aici, la Constanţa, gândul îţi zboară către achiziţiile făcute de primărie sau de administraţia portuară, unde se lucrează cu bugete mari. Dar bani frumoşi şi siguri se fac şi în judeţ, pentru că pretutindeni se lucrează, la o stradă, la un cămin cultural, la o şcoală, la un centru divers - toate au nevoie de reparaţii sau chiar construcţii.Să reuşeşti să prinzi contracte cu statul român, mai ales la Constanţa, unde există un mediu de afaceri atipic, este un lucru care, dincolo de confortul ulterior al beneficiarilor, le aduce un plus de stabilitate financiară firmelor prestatoare de servicii.Se rulează bani mulţi, şi nu numai în municipiul reşedinţă, ci în întreg judeţul. Din „tortul” de zeci sau chiar sute de milioane de lei, „felii” se împart în fiecare lună, pentru că, fie vară, fie iarnă, lucrările trebuie făcute!Lucrări în Ion Corvin, Cerchezu şi CernavodăUn contract bun, în valoare de 3.140.039,21 lei, fără TVA, a prins Asfalt Dobrogea, care şi-a adjudecat licitaţia publică iniţiată de Primăria comunei Ion Corvin pentru efectuarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 49 Ion Corvin - Viile, tronson I - 1,95 km, comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.Cu sediul în Constanţa, compania Asfalt Dobrogea a avut în 2023, ultimul an raportat, o cifră de afaceri de 72.706.094 lei şi un profit net de 633.463 lei, obţinut cu un număr mediu de 183 de salariaţi, arată datele furnizate de listafirme.ro.Străzi se reabilitează nu numai în Ion Corvin, ci şi la Cerchezu. Astfel, în conturile SC Eraos SA, vor intra nu mai puţin de 7.350.634,09 lei, fără TVA, după ce firma va realiza execuţia lucrărilor pentru implementarea investiţiei publice „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cerchezu, localităţile Viroaga, Căscioarele şi Cerchezu, judeţul Constanţa” - lot 2.Nu mai puţin de cinci străzi din intravilan vor fi reabilitate prin acest proiect, care urmăreşte totodată îmbunătăţirea condiţiilor de trafic auto şi pietonal şi creşterea siguranţei rutiere. „Maestru de ceremonii” va fi SC Eraos SA, o companie cu sediul în localitatea Fântânele, judeţul Constanţa, care a raportat în anul 2023 o cifră de afaceri de 9.182.541 lei şi un profit net de 902.327 lei, pe statul de plată figurând un număr mediu de 46 de angajaţi.De la Cerchezu, să mergem la Cernavodă, unde primăria din localitate, în calitate de entitate contractantă, va plăti 6.370.725,34 lei, fără TVA, firmei Getnic Construct Serv, după ce aceasta a avut cea mai bună ofertă pentru execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare drum de centură între str. Canalului şi DJ223”, oraşul Cernavodă, judeţul Constanţa.Getnic Construct Serv îşi are sediul chiar în Cernavodă, iar indicatorii raportaţi anul trecut sunt cu adevărat spectaculoşi: 34.674.098 lei - cifră de afaceri, 7.932.415 lei - profit net, 67 - număr mediu de angajaţi.Centru de colectare prin aport voluntar, la RasovaLa malul Dunării, în comuna Rasova, se va înfiinţa un Centru de colectare prin aport voluntar, serviciile de proiectare şi execuţie a lucrărilor fiind efectuate de Holding Hondor Stil SRL şi SC Art Colosseum SRL, asocierea ofertantă declarată câştigătoare urmând a încasa după această afacere 1.936.048,75 lei, fără TVA.Cu sediul în Medgidia, Holding Hondor Stil SRL a avut un an 2023 prosper, după cum o arată datele de pe listafirme.ro: 10.312.103 lei - cifră de afaceri, 1.627.590 lei - profit net, 24 - număr mediu de angajaţi, în timp ce partenera din proiect SC Art Colosseum, cu trei angajaţi anul trecut, a atins doar 298.630 lei cifră de afaceri şi 8.952 lei profit net.