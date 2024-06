Gras curcanul! Contracte de milioane de lei pentru firme, împărţite la Constanţa

Pentru firme, indiferent că vorbim despre o companie puternică ori despre o întreprindere mică, aflată la început de drum, conectarea la banii publici reprezintă un obiectiv important. Chiar dacă nu totdeauna plăţile se fac la timp, veniturile sunt sigure, pentru că statul îşi va achita la un moment dat datoriile. Cu dosare, proceduri şi licitaţii, bani să iasă!„Să dea Dumnezeu să avem alegeri în fiecare an! Că este ori ba propagandă electorală, pe noi, oamenii de rând, ne interesează mai puţin. Important este să se facă ceva, un drum, o canalizare, o grădiniţă”, ne declara, zilele trecute, Ionuţ B., un constănţean care şi-a achiziţionat, recent, o casă în localitatea Topraisar.Iar în judeţul Constanţa, s-au câştigat, recent, licitaţii de milioane de lei pentru lucrări de infrastructură. Mană cerească pentru firmele selecţionate!Asocieri cu folosUn „curcan gras” - a se înţelege un contract în valoare de 10.876.899,83 lei, fără TVA - a prins compania Eraos, care va executa lucrările pentru implementarea investiţiei publice „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cerchezu, localităţile Viroaga, Căscioarele şi Cerchezu, judeţul Constanţa” - Lot 1. Autoritatea contractantă este Primăria comunei Cerchezu, iar obiectul contractului îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea a patru străzi (total 3.423 m) existente din intravilanul comunei Cerchezu, prin îmbunătăţirea condiţiilor de trafic (auto şi pietonal) şi creşterea siguranţei rutiere.Conform confidas.ro, firma Eraos are sediul în Constanţa, fiind înfiinţată în august 1994. În 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 8.332.591 lei şi un profit de 215.002 lei (marjă de 2,58%), obţinut cu un număr mediu de 54 angajaţi. Are ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor”, iar în portofoliu se regăsesc 10 contracte publice.3.258.175,27 lei, fără TVA, vor intra în conturile firmelor Transpetru Serv şi Mural Serv, care s-au asociat pentru a realiza execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri comuna Dobromir, judeţul Constanţa”. Este vorba despre un rest de execuţie, lungimea totală a străzilor ce se vor reabilita este de 7.764,17 metri liniari, iar suprafaţa totală (carosabil, rigole şi acostamente), 22.663,70 metri pătraţi, autoritatea contractantă fiind Primăria comunei Dobromir.Înfiinţată în septembrie 2019, firma Transpetru Serv are sediul în Constanţa, iar în 2020, ultimul an raportat, a avut o cifră de afaceri de 940.867 lei, un profit de 295.013 lei (marjă de 31,36%) şi angaja cinci persoane. Obiect principal de activitate - Lucrări de pregătire a terenului.Dacă Transpetru Serv a încheiat numai şase contracte publice, în schimb, partenerul Mural Serv se poate lăuda cu nu mai puţin de 95 de astfel de angajamente. Firma are sediul în Ilfov, a fost înfiinţată în decembrie 2007, iar în 2021, a raportat o cifră de afaceri de 11.515.459 lei, un profit de 179.533 lei (marjă de 1,56%) şi angaja 38 de persoane, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.De asemenea, asocierea Gecor Prod Construct 94 / Asfalt Dobrogea a câştigat licitaţia publică iniţiată de Primăria comunei Limanu pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Modernizare străzi Militarilor, Pichetului, Văii, Liliacului, localitatea Limanu, judeţul Constanţa”, valoarea contractului fiind de 3.352.309,51 lei, fără TVA.Firma Gecor Prod Construct 94 SRL a fost înfiinţată în februarie 2016, iar în anul 2020, compania a raportat o cifră de afaceri de 40.668.136 lei, un profit de 4.481.290 lei (marjă de 11,02%) şi un număr mediu de 78 angajaţi, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.Gecor Prod Construct 94 are în portofoliu 43 de contracte publice, mai puţin de jumătate decât partenerul Asfalt Dobrogea - 89. Cea din urmă companie are sediul în Constanţa, fiind înfiinţată în iunie 2008, iar în 2021, a raportat o cifră de afaceri de 86.018.486 lei, un profit de 9.363.649 lei (marjă de 10,89%), indicatori realizaţi cu un număr mediu de 163 salariaţi. Obiect principal de activitate - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.Undă verde pentru şanţuri colectoareCe se mai construieşte, ce se mai modernizează în judeţ, în afară de drumuri? De exemplu, şanţuri colectoare!Astfel, la licitaţia publică organizată pe SICAP de Primăria comunei Saligny, autoritate contractantă, pentru execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Sistematizarea şi construirea de şanţuri colectoare, scurgere şi evacuare ape pluviale în zona Făclia, strada Prunilor, comuna Saligny, judeţul Constanţa, în vederea prevenirii inundaţiilor”, ofertant câştigător a fost desemnată firma SC Maraly Universal SRL, în conturile căreia vor intra 2.077.853,85 lei, fără TVA.Firma Maraly Universal SRL are sediul în Constanţa şi a fost înfiinţată în aprilie 2006. În 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 657.915 lei, pierdere de -290.242 lei (marjă de -44,12%) şi angaja două persoane, având ca obiect principal de activitate Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.