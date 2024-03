Vânătoare de bani publici! Contracte de milioane de lei, câştigate de „băieţi deştepţi”, la Constanţa

Cât de buni şi de râvniţi sunt banii publici! Fie că vorbim despre contracte de milioane sau chiar zeci de milioane de lei, fie de „firimituri” de câteva mii de lei fără TVA, afacerile cu instituţiile de stat sunt cât se poate de atractive. Banii vin sigur, iar dacă tentaţia de a maximiza profitul prin fel de fel de artificii necurate este înăbuşită şi DNA stă cuminte-n cuşcă, atunci succesul firmei este garantat.În toată lumea, din Bahamas până-n Australia şi din SUA până-n Germania, administratorii de firme „vânează” contractele cu statul. În România, această vânătoare a devenit sport naţional, sunt companii racordate de ani buni la banii publici, prestând diverse lucrări: construcţii de drumuri publice, şcoli, cămine culturale şi câte şi mai câte. Bani se fac şi-n marile oraşe, şi-n localităţi mai mici, toate comunităţile având nevoie de servicii.Bani frumoşi în judeţCalitatea vieţii locuitorilor din comuna Lipniţa ar urma să crească, şi asta pentru că vor avea drumuri mai bune. Astfel, firma BDI Beton Top Construct SRL a câştigat un contract bun, în valoare de 1.239.012,52 lei, fără TVA, pentru lucrările de „Pietruire drumuri comunale în comuna Lipniţa, judeţul Constanţa”, ce vor fi efectuate pe două loturi, în satul Coşlugea, respectiv satul Carvăn, autoritatea contractantă fiind Primăria Comunei Lipniţa.Conform confidas.ro, firma BDI Beton Top Construct SRL are sediul în Constanţa şi a fost înfiinţată în mai 2019. În 2021, ultimul an raportat, compania a avut o cifră de afaceri de 674.916 lei, profit de 294.580 lei (marjă de 43.65%) şi un număr mediu de cinci salariaţi, obiectul principal de activitate fiind „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.Succes la licitaţia publică iniţiată pe SICAP au avut şi firmele Newbuilding Cons SRL şi 3B Construction Project SRL, care, în asociere, şi-au adjudecat un contract pus la bătaie de Primăria Comunei Crucea, obiectul achiziţiei fiind „Servicii elaborare proiect tehnic, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor de construcţii pentru obiectivul de investiţii «Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Crucea, judeţul Constanţa»”. Valoarea contractului - 2.096.403,33 lei, fără TVA.Înfiinţată în martie 2016, firma Newbuilding Cons SRL are sediul în Constanţa, iar în anul 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 1.332.486 lei şi un profit de 46.405 lei (marjă de 3.48%), obţinut cu un număr mediu de şase angajaţi. În portofoliu, figurează 10 contracte publice, iar obiectul principal de activitate îl reprezintă lucrările de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.Mult mai experimentaţi în relaţiile cu statul sunt cei de la 3B Construction Project SRL, firmă în portofoliul căreia se regăsesc nu mai puţin de 101 contracte din bani publici. Este pe piaţă din ianuarie 2017, iar în 2020, compania a raportat o cifră de afaceri de 1.876.517 lei, un profit de 674.321 lei (marjă de 35.93%) şi angajate cinci persoane, având ca obiect principal de activitate „Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”.Şi, întrucât cultura este foarte importantă în mediul rural, se direcţionează fonduri consistente în acest sens. O „felie” de 2.974.952,67 lei, fără TVA, a prins şi asocierea Alcon Grup 2001 - Cartagena Construct, care va executa lucrările aferente obiectivului de investiţii „Construcţie Cămin Cultural, str. Primăriei, nr. 16, comuna Istria, judeţul Constanţa”, entitatea contractantă fiind Primăria comunei Istria.Alcon Grup 2001 SRL are sediul în Constanţa şi a fost înfiinţată în noiembrie 2001. În 2020, compania a raportat o cifră de afaceri de 120.916 lei, pierdere de -29.058 lei (marjă de -24.03%), angaja o persoană şi încheia un singur contract din bani publici, informează confidas.ro.Zero la capitolul contracte publice apare şi în dreptul firmei Cartagena Construct SRL, cu sediul în Constanţa, înfiinţată în septembrie 2015. În 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 2.315.545 lei, un profit de 913.156 lei (marjă de 39.44%) şi angaja nouă persoane.Şi se făcu lumină!Dar, să încheiem „periplul” de astăzi prin judeţ şi să revenim în municipiul Constanţa. Altă anvergură, alte valori!Oferta firmei Luxten Lighting Company a fost declarată câştigătoare la licitaţia publică iniţiată de Primăria municipiului Constanţa pentru executarea lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea/întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa, în conturi urmând a fi virată suma de 5.886.766,36 lei, fără TVA.Luxten Lighting Company SA este un jucător important pe piaţa de specialitate, dovadă cele 168 de contracte publice. Înfiinţată în ianuarie 2000, compania a raportat în 2021 o cifră de afaceri de 62.048.623 lei, un profit de 7.682.083 lei (marjă de 12.38%) şi un număr mediu de 194 salariaţi.