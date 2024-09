Contracte de zeci de milioane de lei, adjudecate la Constanţa. În conturile căror firme intră banii publici?

Afacerile cu statul sunt vânate de agenţii economici mai ceva ca elefanţii africani pentru preţiosul lor fildeş. Statul este un bun platnic, sumele sunt de ordinul milioanelor de euro, iar dacă în circuit mai există şi „conexiuni”, banii se livrează fără întârziere. Pentru firmele racordate la „conductă”, prosperitatea este asigurată, conturile - alimentate!Contracte bune, în valoare de zeci de milioane de lei, sunt scoase la bătaie de către instituţiile statului român. Sunt diverse lucrări care trebuie efectuate, de la asfaltări de străzi, realizări de sisteme de canalizare, până la înfiinţarea a fel şi fel de centre locale. Cineva trebuie să se „sacrifice” şi să intre în competiţie, să muncească şi să încaseze acei bani, deloc puţini!Activitate intensă în judeţAstfel, în conturile firmei Asfalt Dobrogea vor intra nu mai puţin de 7.493.897,34 lei, fără TVA, după ce compania a câştigat licitaţia publică iniţiată de Primăria comunei Mihai Viteazu pentru execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a şase străzi şi a drumului comunal DC 79, obiectiv finanţat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.Conform listafirme.ro, în 2023, ultimul an raportat, firma Asfalt Dobrogea a avut o cifră de afaceri de 72.706.094 lei şi un profit net de 633.463 lei, obţinut cu un număr mediu de 183 angajaţi.Un contract „gras”, în valoare de 10.929.201,82 lei, fără TVA, a prins şi asocierea Newbuilding Cons - 3B Construction Project SRL, care şi-a adjudecat licitaţia publică pentru serviciile de proiectare, asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei şi execuţia pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare sistem canalizare în sat Lipniţa, comuna Lipniţa, judeţul Constanţa”, autoritatea contractantă fiind Primăria comunei Lipniţa.Cu sediul în Constanţa, firma Newbuilding Cons a raportat în anul 2023 o cifră de afaceri de 1.639.956 lei şi un profit net de 916.281 lei, numărul mediu al angajaţilor fiind de cinci, cel mai mic din ultimii opt ani.O situaţie mai bună are firma parteneră, 3B Construction Project, cu sediul în Iaşi. 3.787.150 lei cifră de afaceri şi 1.763.644 lei sunt datele raportate pentru anul 2023, când numărul mediu de salariaţi a fost tot de cinci.În sudul litoralului, va fi creat un centru de colectare, după ce Primăria comunei Limanu, în calitate de entitate contractantă, a scos la licitaţie publică un contract pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Limanu, judeţul Constanţa”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.Ofertant câştigător a fost desemnată firma Draft Construct SRL, cu sediul în Constanţa, care va avea de încasat 2.256.765,99 lei, fără TVA.Dacă analizăm cifrele raportate în anul 2023, concluzia este una clară: firma Draft Construct are ceva succes, cu 46.522.577 lei cifră de afaceri, 3.021.334 lei profit net şi un număr mediu de 38 de angajaţi.Profit uriaş fără niciun angajatCum educaţia este o componentă extrem de importantă în orice comunitate care se respectă, contractele pentru reabilitarea instituţiilor de învăţământ sunt frecvente pe platforma e-licitatie.ro.Unul dintre aceste contracte a fost câştigat de asocierea Nemar Edil General - SC Nemar Edil Construct SRL - Multibusiness Invest, firme care-şi vor tranşa „felii” din „tortul” de 12.563.761,64 lei, fără TVA, banii cuveniți pentru execuţia de lucrări aferente obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 23 «Constantin Brâncoveanu», Constanţa”. Autoritate contractantă - Primăria municipiului Constanţa.Firma Nemar Edil General nu a raportat în anul 2023 niciun angajat, dar, cu toate acestea, a avut o cifră de afaceri spectaculoasă, 24.319.440 lei, şi un profit net consistent, în valoare de 1.442.661 lei. În schimb, în acelaşi an 2023, SC Nemar Edil Construct SRL a angajat un număr mediu de 41 de salariaţi, efortul comun generând o cifră de afaceri de 31.204.213 lei şi un profit net de 1.395.698 lei.În schimb, cel de-al treilea partener din proiect, Multibusiness Invest, a încheiat anul 2023 pe minus. Firma a raportat o cifră de afaceri de 1.017.941 lei şi o pierdere de 774.273 lei, în condiţiile în care a activat cu numai un singur salariat. De altfel, în ultimii 18 ani, Multibusiness Invest nu a raportat un număr mediu de salariaţi mai mare de… doi!