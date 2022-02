În premieră, Colegiul Militar „Al.I. Cuza” coordonează un proiect Erasmus

„Young Ecologists on a Mission: Saving Our Seas” este primul proiect, cu finanțare europeană, coordonat de Colegiul Național Militar „Al.I. Cuza” (CNMAIC), în parteneriat cu licee din trei țări - Italia, Spania, Turcia, Italia fiind liceu militar naval.Proiectul, al cărui manager este prof. dr. Mihaela Ene, se va desfășura pe o perioadă de doi ani (octombrie 2022-februarie 2024), având ca obiectiv principal creșterea implicării civice în ecologizare a peste 1.000 de persoane din cele patru țări partenere, dintre care 200 sunt elevi.Una dintre cele mai grave probleme ale mileniului III, în Europa și în întreaga lume, care amenință atât viața umană, cât și distrugerea vieții marine este poluarea. Conform unor studii recente, acum există 5,25 trilioane macro și micro bucăți de plastic în oceanul nostru și 46.000 de bucăți în fiecare milă pătrată de ocean, cântărind până la 269.000 de tone. În fiecare zi în jur de 8 milioane bucăți de plastic își fac drum în oceanele noastre. Majoritatea deșeurilor de plastic din ocean provin de pe uscat: ambalaje alimentare, gunoaie comerciale, pungi de plastic sunt aruncate pe plaje și apoi ajung în apă. Potrivit Națiunilor Unite, impactul plasticului asupra vieții marine este devastator: cel puțin 800 de specii sunt afectate de resturile marine. Noi credem că gunoiul aruncat pe plajă de oameni este o consecință a lipsei de educație și dezinformare, deci educația ecologică ar trebui să fie o prioritate. Trebuie să facem toate eforturile pentru a educa populația, în special generația tânără, în un spirit ecologic, să-i avertizăm și să-i informăm asupra pericolelor la care sunt expuși dacă aruncă gunoi pe plajă și în mare.Pentru a înțelege și a percepe mai realist situația zonelor de coastă din Europa, este necesar să se integreze în imaginea generală diferite țărmuri din Uniunea Europeană: plaja Mediteranei, plaja Mării Adriatice, Coasta Mării Baleare, plaja Mării Negre.Activitățile principale vor consta în:-Monitorizarea și investigarea plajelor din apropierea școlilor participante;- Realizarea de lucrări grafice, eseuri, poezii, prezentări care vor fi prezentate în cadrul unui studiu științific/ sesiune de comunicări cu elevii în școală și live pe rețelele de socializare cu tema „S.O.S.: Salvați mările!”;- Organizarea de campanii pe plajă pentru informarea turiștilor și localnicilor despre gradul de poluare a plajelor și despre repercusiunile pe care le are poluarea plajelor asupra sănătății vieții marine și asupra vieții oamenilor;- Organizarea de campanii pe plajă pentru promovarea plajelor curate, a mediului și a mărilor curate și pentru a îndemna oamenii să nu arunce gunoiul pe plajă și în apă;- Montarea de panouri informative in locuri cu vizibilitate maxima de pe plaja;- Crearea de materiale informative despre poluarea plajelor si a marii, despre legislatia maritima si diseminarea acestora in randul populatiei și a grupului țintă.