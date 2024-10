Incredibil, Mihaela Tatu a dezvăluit ce pensie are după 30 de ani de muncă! Vă vine să credeți?

Mihaela Tatu, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România și cunoscută pentru emisiunea „De 3x femeie”, a vorbit recent despre pensia sa modestă după o carieră de aproape două decenii în televiziune și ani de muncă în radio.Într-o mărturisire emoționantă, Mihaela Tatu a dezvăluit că, după ani dedicați muncii pe micile ecrane, pensia pe care o primește se ridică la doar 3.100 de lei. Această sumă abia îi acoperă cheltuielile esențiale, fiind insuficientă pentru a-i asigura un trai fără griji.Mihaela Tatu a început să lucreze de la vârsta de 18 ani, debutând într-o fabrică din Brașov. La 30 de ani, și-a schimbat cariera și a intrat în radio, iar la 40 de ani a devenit o figură de neînlocuit pe scena televiziunii românești. Cu toate acestea, în ciuda unui parcurs profesional impresionant, se confruntă acum cu dificultăți financiare care îi limitează independența.Retrasă din viața publică, Mihaela Tatu s-a reinventat ca trainer în comunicare, împărtășindu-și experiențele și cunoștințele celor care își doresc să se dezvolte în acest domeniu.„Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am, nu poți să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3.100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea. Și atunci muncești, muncești până în ultima clipă, dar nu muncești pentru că trebuie, ci o faci o plăcere. Muncești cu plăcere și cu bucurie. Mai ales învățarea, nu trebuie să renunți la a citi și a învăța. Cred că este cel mai important lucru. (…) Am stat în chirie 11 ani pentru că așa am vrut. A trebuit să strâng bani. Nu am știut dacă rămân în Oradea”, a declarat Mihaela Tatu, în cadrul emisiunii „La Măruță'.