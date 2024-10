Cine este Tal Hanan, misteriosul șef al fermelor de troli despre care Mircea Geoană spune că nu îl cunoaște

Elena Lasconi îl acuză pe Mircea Geoană că s-a întâlnit recent cu Tal Hanan, despre care spune că este „un individ care a manipulat alegeri din peste 30 de țări din lume”. Candidatul independent la alegerile prezindențiale a afirmat, marți seară, în cadrul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN, că nu știe cine este acest domn și că, cel mai probabil, cineva „i-a vândut o informație falsă doamnei Lasconi”.Elena Lasconi i-a adresat contracandidatului său Mircea Geoană următoarea întrebare: „De ce v-ați întâlnit recent cu Tal Hanan, cunoscut și ca Jorge? Pentru cine nu știe, e un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, un individ care a manipulat alegeri din peste 30 de țări din lume”.Mircea Geoană a răspuns, în mod ironic: „Zău că mi-era simpatică doamna Lasconi într-o vreme, zău”.Acesta a continuat: „Cred că într-un fel armata de furnicuțe s-a apucat să caute diviziile de hackeri. Nu știu cine e domnul acesta. Eu unul cred că cine o sfătuiește, o sfătuiește greșit și-i dă și informații proaste. Dacă are dovezi să le arate, întâlnirea mea cu Jorge cum? Tal Hanan? Eu cred că cineva i-a vândut o informație falsă doamnei Lasconi și fiind mai puțin experimentată în ale vieții și politicii cred că a mușcat cu multă voluptate.Nu știu cine este, dacă ar arăta o probă, o dovadă, aș putea să mă uit la ea și să-i spun încă o dată. Deci nu-l cunosc pe acest domn, nu știu cine este, întotdeauna auzi în presa din România de personaje care lucrează în alte părți. Absolut, e o invenție, dacă există vreo fotografie e posibil să fie cu altcineva, nu cu acest domn”.Întrebat de jurnalistul Mihai Gâdea la cine se gândește când spune despre „altcineva”, Geoană a răspuns: „M-am gândit că în viața mea și inclusiv recent am avut întâlniri, în Israel, de exemplu, cu oameni care fac consultanță pentru Bibi Netanyahu, oameni care sunt apropiați de președintele Herzog, deci contacte în Israel am, dar cu acest om sau cu această operațiune niciodată. Nu e niciun fel de legătură, nu știu cine este, iar dacă doamnei Lasconi cineva i-a vândut o informație falsă – știți ce se întâmplă, nu poți mereu în viață să mergi cu consultanții și cu traducătorii, nici măcar la baie, nu e absolut nimic adevărat. Miroase a Petrov”.Lasconi publică fotografii cu GeoanăTot marți seară, după răspunsul dat de Geoană, Elena Lasconi a postat pe contul său de Facebook două fotografii din fața sediului Institutului Aspen din București, fieful lui Mircea Geoană.„Una dintre fotografii îl arată pe Tal HANAN în fața sediului Institutului Aspen din București, la care Mircea Geoană este președinte fondator. O altă fotografie probează că Mircea Geoană este prezent în același loc, împreună cu apropiata sa, deputat PSD”, a scris Lasconi.O a treia fotografie este o captură din Google Street View din fața Institutului Aspen.Geoană îi răspunde Elenei LasconiDupă postarea Elenei Lasconi, Mircea Geoană a afirmat în direct la Antena 3 CNN că nu l-a întâlnit niciodată pe Tal Hanan și că merge la Aspen frecvent „pentru că eu l-am fondat”.„Nu l-am întâlnit în viața mea, doamna Lasconi, cine vă bagă prostiile astea în cap. Faptul că mă duc la Aspen, mă duc frecvent că eu l-am fondat. Nu l-am întâlnit niciodată pe acest om, iar dacă doamna Lasconi se mai lasă intoxicată ca să apeleze la aceste metode, vă spun că trebuie să aveți o ținută inclusiv morală pentru a candida la președinție”, a reacționat Geoană.Cine este Tal HananTal Hanan, cunoscut și ca Jorge, este un om de afaceri israelian și fost operator de forțe speciale care a fost implicat în campanii de dezinformare pentru a manipula alegerile din mai multe țări.Organizația lui Hanan, Team Jorge, a încercat, de exemplu, să influențeze alegerile generale din Nigeria din 2015 în colaborare cu Cambridge Analytica .Grupul operează un software numit AIMS pentru a crea conturi online false pe rețelele sociale, pe care le folosesc pentru a răspândi știri false.Operațiunea lui Tal Hanan a făcut obiectul unei investigații sub acoperire conduse de jurnaliști de la TheMarker , Radio France și Haaretz din Israel, care lucrează împreună cu organizația de jurnalism Forbidden Stories .A fost apoi raportat în comun în The Guardian, Le Monde, Haaretz, Der Spiegel și alții în februarie 2023. Hanan a negat orice faptă greșită.