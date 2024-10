Mircea Geoană spune că nu ştie unde se ascunde cumnatul său, fugarul Ionuţ Costea, condamnat la închisoare

Mircea Geoană a afirmat, marţi seară, în cadrul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN, că nu ştie unde se ascunde cumnatul său, Ionuţ Costea, condamnat la 6 ani de închisoare şi localizat de autorităţile judiciare în Turcia, dar fără a exista o adresă exactă.Mircea Geoană a fost întrebat, în cadrul dezbaterii la Antena 3, dacă cumnatul său, Ionuţ Costea, ar trebui adus în România ca să execute pedeapsa de 6 ani de închisoare cu executare şi a răspuns: ”Da, şi nu există nicio persoană... Cum să spun? Neamurile ţi le dă Dumnezeu, nu le alegi. Nimeni nu e mai presus de lege, niciun fel de clemenţă pentru nimeni, nici pentru el, nici pentru Ghiţă Sebi, nici pentru nimeni care încearcă să scape de legea românească. Clemenţă zero pentru aşa ceva”.Întrebat dacă ştie unde este cumnatul său, localizat de autorităţile judiciare în Turcia, dar fără a exista o adresă exactă Mircea Geoană a negat.”Am întrerupt orice relaţie cu el de mult timp. Nu am vorbit cu el de ani de zile, dinainte de momentul în care a plecat. Doamna Gorghiu şi Guvernul României să îşi facă treaba şi să îl aducă înapoi acasă. Chiar îi rog să facă acest lucru”, a mai declarat Geoană.Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat, în 1 octombrie, că nu pot începe procedurile de extrădare a fostului preşedinte Eximbank Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, deşi a fost localizat în Turcia, pentru că Interpolul nu are locaţia exactă a acestuia.Reamintim că Ionuţ Costea a fost condamnat în mai 2023 pentru complicitate la luare de mită.Ionuț Mircea Costea, fostul președinte al EximBank, a fost dată în urmărire de Poliția Română. Acesta a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul reabilitării căii ferate București-Constanța.