Investițiile "istorice" din școli și universități, marile realizări ale mandatului Ligiei Deca

Raportul de activitate al Ligiei Deca are 122 de pagini, în care se face trimitere la noile legi ale educației, bugetul pentru învățământ, fondurile atrase prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), investiții în școli și altele.



Fosta ministră a punctat pe Facebook și „câteva dintre demersurile reușite”:



• buget record executat pentru educație în 2024 – 4,6% din PIB;



• buget record pentru formare profesională – 2,2 miliarde de euro;



• programe de formare pentru peste 100.000 de cadre didactice în pedagogie digitală, pentru 10.000 de manageri și inspectori școlari, introducerea programelor de licență cu dublă specializare și regândirea formării inițiale a profesorilor, prin noua Lege a educației;



• investiții istorice în școli și universități – 3,5 miliarde de euro prin PNRR, ce se concretizează în dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente, laboratoare inteligente, digitalizare, formarea profesorilor;



• măsuri pentru reducerea abandonului școlar – creșterea numărului copiilor care beneficiază de o masă la școală de la aproximativ 180.000 la peste 660.000;



• peste 2.300 de școli în Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar;



• creșterea numărului beneficiarilor de burse și, mai ales, faptul că fiecare copil, din fiecare clasă are posibilitatea de a primi bursă care să-l stimuleze să progreseze, prin introducerea bursei de reziliență;



• majorarea burselor studenților și investiții record în cămine și cantine – 23 de universități vor construi campusuri pentru studenți;



• creșterea salariilor personalului din școli, în medie cu 50% într-un singur an și reducerea inechităților salariale;



• digitalizarea evaluărilor la toate examenele naționale;



• suplimentarea cu aproape 11.000 de posturi pentru sistemul de educație, 3.000 în 2023 și 7.800 în 2024; creșterea cu mai mult de 50% a numărului consilierilor școlari.





Ligia Deca spune că este nevoie de o formare continuă a profesorilor.





Reamintim că Ligia Deca a preluat conducerea Ministerului Educației după ce Sorin Cîmpeanu și-a dat demisia în urma acuzațiilor de plagiat. Ea este considerată o apropiată a președintelui Klaus Iohannis, pentru că înainte de a face parte din Guvern a fost consiliera președintelui pe probleme de educație. După ce a devenit ministră susținută de PNL, Deca a ales să intre în partid. Deși a candidat pentru un post de parlamentar, aceasta nu a obținut unul după alegerile din 1 decembrie.





De asemenea, Ligia Deca și-a publicat raportul de activitate din perioada octombrie 2022-decembrie 2024, cât a stat în fruntea Ministerului Educației. Conform raportului, la capitolul „reușite” se află investițiile „istorice” din școli și universități.