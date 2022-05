Istoria și tradițiile Croației, însușite de elevi ai Școlii din Poarta Albă

O delegație a Școlii gimnaziale nr. 1 Poarta Albă a participat, în perioada 9-14 mai, la prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus „A Heritage For Each Country, A Europe For Everyone”, desfășurată ȋn Croaţia, la Imotski. Elevii şi cadrele didactice din toate țările partenere au fost întâmpinați de gazde cu o ceremonie, după cum informează prof. Georgiana Carapcea, consilier de imagine al școlii din Poarta Albă, in cadrul căreia au avut loc spectacole de dans, prezentări de costume tradiționale, difuzarea unui videoclip despre școala-gazdă.În prima zi, copiii au avut parte de jocuri interesante și au completat formulare de evaluare pentru cunoștințele generale acumulate despre Croația. Profesorii au luat parte la întâlniri de proiect, unde s-au discutat obiectivele îndeplinite până la acest moment. Ziua s-a încheiat cu vizitarea împrejurimilor orașului Imotski.În următoarele zile, elevele Simona Cioata, clasa a VI-a, Ana Ciobanu, clasa a V-a, şi cadrele didactice însoțitoare, director prof. Florentina Mangri si prof. limba română Giorgiana Veli, au participat la cursuri despre geografia Croaţiei, ateliere susținute de elevii-școlii gazdă, apoi au vizitat orașul Dubrovnik, au asistat la ore de istorie, dar și la workshopul „History highlights”. În cadrul acestor activități, elevii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare în limba engleză și și-au însușit noțiuni despre istoria și tradițiile Croației.Tot ȋn cursul acestei săptămâni elevii din echipa României au participat la cursuri de literatură despre poveștile tradiționale croate şi au expus propriile lucrări ȋn urma unui atelier de creație literară «Hasaginica, a folk ballad».La final, toți reprezentanții din țările partenere au primit certificate de participare, iar gazdele şi-au luat la revedere printr-o frumoasă ceremonie de închidere. Din echipa de proiect mai fac parte secretar Manuela Iliescu, prof. Claudiu Șoptelea, insp. înv primar Laura Farcaș, prof Georgiana Carapcea.