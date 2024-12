Lecția cea mai importantă învățată de elevii de la Școala „Gheorghe Țițeica”: ajutarea aproapelui

An de an, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” sunt implicați de către cadrele didactice în multe activități de voluntariat, atât în cele prevăzute în Strategia Națională de Acțiune Comunitară - SNAC, cât și în cele din cadrul proiectului instituției, „Dăruind, vei dobândi!”, coordonate fiind de doamna profesoară Georgeta Buzgaru. Aceasta mărturisea: „Toate acest acțiuni îndeamnă la dragoste de semeni, empatie, fapte bune și împlinire a scripturii care ne spune: „Credința fără fapte, moartă este...”( Iacov 2, 17). La ora de religie, copiii sunt învățați cuvintele Bibliei, primesc învățăturile Mântuitorului, sunt îndemnați să-și deschidă sufletul spre a împlini fapta bună, iar rezultatele se văd cu adevărat după ce ora s-a terminat, când copilul pune în practică ceea ce a fost învățat, când răspunde necondiționat nevoilor celor din jur. Sunt convinsă că în fiecare dar făcut de elevii școlii noastre au fost puse dragoste, dorință de bine, rugăciune pentru toți cei care încă au nevoie de ajutor. Ne vom strădui și pe viitor, pe măsura puterilor noastre, să le fim alături acestor oameni mai greu încercați de viață și să le aducem speranță în suflet.”În lunile octombrie și noiembrie ale acestui an, au fost derulate două activități: „Ajută-ți aproapele” și „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, în care copiii s-au implicat și au răspuns inițiativei școlii. În luna octombrie au fost ajutate 22 de familii aflate în dificultate, afectate de inundații din localitățile Comana, Scărișoreanu, Topraisar și Constanța prin intermediul preoților Bucea Ciprian și Popa Viorel. Au fost donate atunci pături, pilote, perne, haine, detergenți, produse de igienă corporală. În luna noiembrie au fost colectate și distribuite legume, fructe și produse alimentare de bază către cinci cantine sociale aflate pe lângă Bisericile „Sfânta Paraschiva” din Cumpăna, „Schimbarea la Față” din Ovidiu, „Sfânta Treime”, Sfinții Trei Ierarhi” și „Sfântul Nectarie” din Constanța și către 28 de familii monoparentale, numeroase, aflate în dificultate.În ajunul și în ziua sărbătoririi Sfântului Nicolae, au fost oferite dulciuri copiilor din trei centre: „Micul Rotterdam”, „Centrul de Primiri Urgențe” și „Antonio”. Câțiva dintre elevii școlii noastre, alături de părinții lor, dar si de reprezentanți ai Arhiepiscopiei Constanța, cu care Școala „Gheorghe Țițeica” se află într-un parteneriat al faptelor bune, au cântat colinde si au încântat auditoriul. La rândul lor, copiii instituționalizați aici au prezentat și ei un program de colinde și au oferit în dar produse lucrate chiar de ei. Încântați, părinții prezenți i-au servit pe colindători cu mere, cornuri și eclere, bucurându-i pe toți .În ziua de 16 decembrie, în sala mare a Arhiepiscopiei, au fost oferite daruri constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, jocuri, cărți, rechizite, podoabe de Crăciun și dulciuri unui număr de 55 de copii provenind din familii numeroase, monoparentale, aflate în dificultate, din orașul Constanța și din împrejurimi, daruri oferite cu tot dragul și primite cu nerăbdare și entuziasm de către cei pe care viața i-a încercat mai mult. Și aici a fost prezentat un scurt program de colinde din partea copiilor voluntari, dar și a beneficiarilor. La final, colindătorii au fost serviți cu covrigi, mere si cozonac, tot prin grija unor părinți inimoși ai școlii.„Suntem extrem de mândri de implicarea și generozitatea elevilor noștri. Aceste acțiuni nu doar că aduc un zâmbet pe fețele celor care au nevoie, dar îi ajută pe elevi să înțeleagă importanța ajutorului reciproc și a comunității. În perioada sărbătorilor, Școala „Gheorghe Țițeica” rămâne angajată în promovarea spiritului de unitate și solidaritate, iar astfel de activități vor continua și în viitor, contribuind la dezvoltarea personală a elevilor și la îmbunătățirea vieții celor aflați în nevoie.”, a declarat prof.înv.primar Florentina Țigmeanu, directorul instituției.Este foarte important de menționat că nimic din toate acestea nu ar fi putut fi realizat fără sprijinul părinților elevilor, dornici de a aduce zâmbete pe chipul celor care au primit darurile. Asociația de Părinți a Școlii „Gheorghe Țițeica” este mereu aproape de cei suferind, înțelegând că doar astfel se poate modela caracterul copiilor, dezvolta empatia și cultiva recunoștința pentru ceea ce au.