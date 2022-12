Avalanșă de solicitări pentru cercul de programare din nou-înființatul laborator de informatică al Școlii 30

Cu certitudine, viitorul aparține tehnologiei informației, iar generațiile actuale sunt atrase până la dependență de acest domeniu, așa încât la apelul de a se înscrie la cercul de „Programare cu răbdare” de la Școala 30 au răspuns aproape 100 de elevi.





De asemenea, dat fiind că numărul de ore de informatică din școală este insuficient în contextul evoluției domeniului IT, Asociația EduSoft a înființat, în 2018, primul cerc „Programare cu răbdare” într-un colegiu din Bacău. La ora actuală, sute de elevi din toată țara frecventează cercurile de programare deschise în numeroase orașe, în care profesorii predau voluntar.



„A fost crunt să predau programare și informatică, în clasă, pe caiet”





Conștientă de faptul că misiunea sa este una dintre cele mai frumoase, deoarece predă o materie a cărei necesitate nu trebuie dovedită, iar cei din bănci, o generație născută în plină expansiune tehnologică, manifestă un interes ieșit din comun pentru lumea robotică, prof. Andreea Popovici și-a asumat ca din luna ianuarie 2023 să-și dedice zilele de sâmbătă „antrenării” elevilor.





Luată prin surprindere de avalanșa de înscrieri la cercul de programare, prof. Andreea Popovici a fost nevoită să facă o selecție, mai ales că va fi singură, deocamdată. Dar, după cum ne-a declarat, se va bucura și de sprijinul foștilor elevi. „Voi avea alături câțiva liceeni cu care am mai lucrat pe vremea când funcționam la Palatul Copiilor, unde mi-am început activitatea, și pe al căror voluntariat mă bazez în desfășurarea cercului. Am discutat cu președintele asociației partenere din Bacău, care a fost de acord să le acorde burse. De asemenea, vor veni două eleve de la Iași și de la Bacău, care vor desfășura activități distractive cu copiii. Avem grupe de elevi, până-n clasa a IV-a - circa 40, iar restul vor fi grupe de gimnaziu și liceu. Majoritatea sunt de la Școala Gimnazială nr. 30, dar s-au înscris și de la Școala nr. 7, de la Colegiul Pedagogic, de la Colegiul Mircea. Toate acestea vor fi posibile datorită existenței, din acest an școlar, a unui laborator de informatică, prin perseverența doamnei directoare Florentina Țigmeanu. Anul trecut a fost crunt pentru mine, pentru că a trebuit să predau programare și informatică, în clasă, pe caiet!”, mărturisea tânăra profesoară.