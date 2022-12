S-a retras din învățământ, dar nu și de lângă elevi! Iată cum face un profesor performanță în informatică

Vorbim despre o generație născută cu tastatura în mâini, mileniali pentru care laboratoarele digitale inteligente aduc un nou concept în învățământul românesc, schimbă modul de predare și, cu ajutorul tehnologiei, oferă un spațiu de învățare deschis și inspirațional, ce favorizează procesul educațional centrat pe elev.







Copii pasionați, dar singuri la competiții





Descoperind că în București, dar și în mai multe comune sau localități din țară, mult mai mici decât Constanța, există laboratoare de informatică cu tehnologii integrate, prof. Ramona Rădulescu a considerat că este momentul să acționeze, asumându-și orientarea elevilor constănțeni spre progres și performanță, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, în cadrul SmartLab.



În acest moment, în orașul Constanța, cu o populație de aproape 300.000 de locuitori, dintre care mai mult de 40.000 de locuitori au vârsta sub 19 ani, nu există un laborator de informatică cu tehnologii integrate, de care să poată beneficia tinerii constănțeni. Și asta în condițiile în care vorbim de sute de liceeni constănțeni care studiază la secții de matematică-informatică. „Îmi doresc foarte mult să ridic nivelul și în Constanța, pentru că lucrurile la acest capitol nu stau foarte bine comparativ cu orașe mari, iar nivelul de la olimpiade și competiții naționale și internaționale în domeniul informaticii încă este unul scăzut. Dacă la momentul acesta la olimpiadele C#, de tehnologia informației pe programare, participă cinci copii constănțeni, sper ca în următorii ani să se ajungă la 100 de participanți. Dar sunt multe competiții naționale și internaționale la care elevii constănțeni nu participă, pentru că nu se fac în școală. Am activat cinci ani la Palatul Copiilor, iar acum cinci luni am înființat Asociația «Informatică pentru viitor» Constanța, unde elevii studiază mai multe limbaje de programare, algoritmică, robotică, modelare 3D, web, aplicații pentru mobil, aplicații desktop, grafică și jocuri”, a declarat prof. Rădulescu.





În doar cinci luni de la înființare, elevii au participat și au avut rezultate remarcabile la olimpiadele de Informatică, de TIC, Naționala de Scratch; Technovation Challenge – competiția de programare pentru fete; Concursul Național de programare pentru gimnaziu Satu Mare; Competiția Națională de Robotică NextLab; IT Fest Timișoara–competiție pentru studenți la care au participat și au primit premii elevi de gimnaziu și de liceu; IT Fest București. De asemenea, a fost lansat robotul Marius, un concept nou în învățare, fiind un produs complet format din robot, aplicație mobil pentru alertă, aplicație desktop și pagină web, pregătirea participării la competiția națională de robotică NextLab, dar și la RoboChallenge – competiția internațională de programare, unde echipa asociației a ocupat locul II pentru România la categoria FreeStyle ShowCase Kids.



Același profesor ne-a declarat că a întâlnit la competiții copii singuri care nu aveau coordonatori, dar care erau pasionați și au vrut pur și simplu să fie acolo.



Traineri pentru viitoarele generații de elevi





Destinația acestui SmartLab va fi îndreptată atât spre pregătirea, antrenarea elevilor pentru a obține rezultate deosebite la competiții de programare și robotică, precum și pentru a fi traineri pentru viitoarele generații de elevi în activitățile desfășurate într-un laborator.





Prin implementarea proiectului, se dorește ridicarea standardelor de învățare a disciplinelor informatică și TIC pentru elevii și adolescenții constănțeni și, pe termen lung, pornind de la generațiile care vor beneficia de acest proiect, se vizează dezvoltarea de centre / companii IT în zonă.





Propriu-zis, implementarea proiectului presupune achiziționarea echipamentelor de la Shape Robotics România, dar și amenajarea unui spațiu format din două săli, una de tip laborator dotată cu echipamentele moderne și o sală de lucru pentru dezvoltarea de proiecte, prezentări, întruniri etc.





„Este necesară o sală foarte mare, un loc public, în care să aibă acces toți copiii din municipiul Constanța, cum ar fi Biblioteca județeană, și nu într-o instituție de învățământ. Urmează să identificăm, de comun acord cu reprezentanții Primăriei care se vor ocupa de implementarea acestui proiect”, a mai declarat prof. Ramona Rădulescu.





De precizat că suma de 470.000 lei câștigată nu va intra în conturile Asociației „Informatică pentru viitor”, cum nici prestația prof. Ramona Rădulescu nu va fi remunerată din acești bani.





La secțiunea Digitalizare, proiectul Asociaţiei „Informatică pentru viitor”, intitulat „Smartlab - Creștem educația și performanțele în IT”, propune înființarea unui laborator de informatică cu tehnologii integrate, pentru copiii și tinerii constănțeni cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani.